買超加持 半導體指標股多頭行情還有戲

台股半導體族群今年以來吹響反攻號角，全球晶圓代工龍頭台積電領銜，加上聯電、聯發科、創意等共12檔指標股全線上漲，半導體行情颳起台股龍捲風，外資看後市樂觀論調不變，伴隨國際資金回流，指標股多頭行情還沒走完。

2022年半導體族群重摔一跤，無論是美股或台股的半導體產業跌幅都超過3成。不過，因庫存調整、產業景氣下行等利空已廣為市場知曉，多數個股股價也經歷過較大幅度回檔，當市場研判美國聯準會（Fed）升息循環接近尾聲，熱錢旋即重回台股半導體指標股懷抱，激勵股價強勢反攻，2023年迄今的氣氛與2022年截然不同。

美費城半導體指數今年以來強漲16％，台股半導體指數同期間也漲了15.6％，走勢亦步亦趨；集中市場半導體的比重為37.81％，也比2022年底的35.9％，高出將近2個百分點，顯示半導體行情回溫。短期來看，台股進入228連假後，台積電ADR於24日、27日共約下跌3％，短線略見壓回。

統計半導體族群中的：聯電、台積電、瑞昱、聯發科、聯詠、創意、世芯-KY、日月光投控、祥碩、矽力*-KY、愛普*、晶心科等12檔指標股，今年以來漲幅介於8.14％～80.97％，絕大部分個股今年以來獲得外資買超加持，聯電、台積電買超張數高達37萬與26萬張，日月光投控也獲加碼10.2萬張，國際資金成功發揮股價推進器效果。

台積電日前才因股神巴菲特的波克夏出脫大量ADR持股，致使股價拉回，儘管如此，今年以來還是上漲近14％，且國際資金回補持股逾26萬張，凸顯外資重新燃起對台股與台積電熱情。

外資圈對台積電全面持看多立場，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，儘管邏輯半導體庫存去化進度還要再加把勁，但台積電憑藉技術領先、市占提升優勢，穩居半導體投資首選；花旗環球、瑞銀證券近期也重申對台積電「買進」投資評等。

就股價漲幅來看，矽智財（IP）指標股創意年初以來大漲8成，最為亮眼，值得一提的是，金控旗下投顧賦予創意990元的準千金目標價，已被順利達陣，後續會否有研究機構調升股價預期，市場都在看。另外，原本的族群領頭羊世芯-KY同期間漲幅約2成，比起創意雖遜色不少、股價也被超車，但因半導體熱度不退，令市場萌生落後補漲的期待。

另外，像是聯電、聯詠、瑞昱等近期分別獲外資升評，外資均站在加碼一方，股價今年以來漲幅都在雙位數百分點。