存股族快看！這17檔現金殖利率超過8％

台股上市櫃大股東偏好發放高額現金股息，因此台股向來以高現金殖利率著稱。證交所更統計，台股去（2022）年底的現金殖利率達4.88％，稱霸全球。

事實上，台股超過4.88％的高現金殖利率股比比皆是，包括聯發科的10.51％、瑞鼎的9.95％等，對市場資金具有相當的吸引力。

金管會23日宣布台股「限空令」退場，緊接著證交所記者會強調台股擁有4.88％的現金殖利率，並將重啟海外招商引資，主題就鎖定高現金殖利率，藉此吸引長線資金來台股布局。

台新投顧副總黃文清表示，2021年台股上市櫃公司賺進4.31兆，並發出2.43兆元現金股利，其中光上市公司就達2.19兆元。2022年雖然下半年景氣驟降，但上市櫃獲利仍佳，尤其貨櫃三雄長榮、陽明及萬海等大幅貢獻，整體台股上市櫃公司獲利仍超過4兆元，有望寫下連兩年獲利超過4兆的佳績，預計發出的現金股利頗為可觀。

目前台股中已發布股利政策且現金殖利率超過8％以上的個股，包括聯發科、瑞鼎、聖暉*、世豐、凌通、隆大、晶達、白紗科、亞泰、朋億*、光聯、九齊、燦坤、漢平、晶采、頎邦、明安等。

聯發科去年每股稅後純益（EPS）74.59元，預計每股將配發76元現金股利，其中包含資本公積配出每股14元現金，以24日股價計算，現金殖利率高達10.51％。聯發科大方發放現金股利，將自己推上台股「高現金殖利率王」寶座。

統一投顧董事長黎方國建議投資人，布局高現金殖利率題材股最好採「守株待兔」方式，趁股價回檔時伺機布局，買黑不買紅為操作策略，只要進場時成本低，今年可安穩參與除息及等待高額現金入袋。

永豐投顧總經理李學詩說，3月向來是上市櫃公司密集公布股利的時期，殖利率高的個股會獲得法人青睞，股利政策將成為盤面關注焦點，建議投資人趁機汰弱留強。