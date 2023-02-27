專家：台股3月多頭續航

228連假後台股進入3月行情，挾著高現金殖利率、融券回補潮，以及重量級題材如聊天機器人ChatGPT效應等有利條件，康和證券投資總監廖繼弘、統一投顧董事長黎方國、永豐投顧總經理李學詩等三名師均認為，台股15,100點有撐、但16,200點有壓，台股靜待外資歸隊，帶領多頭3月續航。

自從美國經濟數據繳出優於預期成績單後，美元指數走強及美國10年期公債殖利率突破3.9％，牽動外資減碼台股，2月6日以來已賣超187.92億元，使得台股在15,500點區間震盪，自此集中市場與櫃買市場走向分道揚鑣。

目前內資多方力道勝過外資，強勁拉抬中小型股，推升櫃買指數上周五最高達208.18點，不但穩住所有均線，更突破去年6月高點，表現強過於集中市場。

展望3月台股走向，黎方國表示，美消費者物價指數（CPI）1月年增6.4％，市場預期聯準會終點利率將落在5.25％～5.5％。他指出，由於美中關係緊張、聯準會恐轉鷹等干擾，台股3月將震盪加劇，不過年線有撐下，建議布局台灣開放觀光且退稅的內需消費及觀光股、ChatGPT帶動AI人工智慧商機的高速運算（HPC）族群，以及優先去庫存的主機板、面板、面板驅動IC、鋼鐵等。

廖繼弘表示，台股1月底突破下降年線，依歷史經驗，當台股突破下降的年線後，會出現技術性回測走勢，例如去年領先突破年線的道瓊指數一樣，震盪完後再攻。

廖繼弘指出，整體而言台股3月支撐看15,152點，高點為16,000點，指數在15,500點上下震盪，但個股百花齊放，投資人宜選股不選市，布局政策推行受惠股如台灣2050淨零排放路徑，帶動重電產業需求股，以及ChatGPT掀起的AI相關供應鏈等。

李學詩也說，長線美元指數處於弱勢，加上產業景氣預計下半年恢復元氣，外資回補趨勢可望更明確，一旦外資回頭，台股有望脫離盤整區。在此之前，3月台股在15,100點有撐、16,200點有壓，呈現區間震盪。