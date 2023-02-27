16檔GROWTH股 3月振翅

受228長假效應影響，台股震盪走低跌破月線，法人以「成長（GROWTH）投資法」，篩選亞力等16檔，涵蓋綠能、復甦、解封、軍工、網通及生醫六大題材股，3月整隊再衝刺。

所謂GROWTH投資法，G是指綠能（Green Energy），如亞力、森崴能源、世紀鋼等，其中，亞力去年前三季每股獲利（EPS）1.7元已超越前年全年的1.6元，獲利明顯成長，上周三大法人共買超6,057張。

R是指復甦（Recovery），中國大陸解封帶動經濟回溫，鋼鐵塑化等原物料可望受惠，法人點名華夏、上銀、榮剛等。榮剛去年EPS衝上4.52元新高，上周獲法人買超9,592張。

O代表走出戶外（Outdoor），各國解封、開放國門並力推觀光，帶動人們對旅遊、餐飲等消費需求，有助美食-KY、王品等獲利大增。W是指軍工股（Weapon）如漢翔、雷虎、寶一，國防預算創歷史新高，政策利多吸引法人買超，雷虎另有現增題材發酵，法人上周敲進5,069張。

網通股（Telecom）智易、中磊等則因美國基建法案及在中美貿易戰後，對潔淨網路需求增溫，有利網通族群業績。

至於生技醫療（Healthcare）產業不受景氣影響，且受惠人口老化趨勢，法人看好大學光、晶碩成長動能。

第一金投顧董事長陳奕光分析，股價反應未來，上半年經濟雖受歐美景氣降溫影響，但下半年景氣有望緩步回升，預期景氣回升行情，將會接棒資金行情。

美股輝達財報、財測優於預期，年初迄今股價大漲65％；台積電為輝達主要代工廠，目前股價本益比（PE）僅14.7倍，預期隨輝達股價上漲，台積電股價亦會產生比價效應。

台新投顧副總黃文清分析，美股進入修正，台股則因有台積電反彈支撐，加權指數維持高檔震盪。展望後市，電子股庫存調整逐漸接近尾聲，基本面好轉的產業股價有望轉強，可密切留意。惟升息循環持續，應留意勿過度追高，分散且逢低布局，建議選股不選市。（相關新聞見A3）