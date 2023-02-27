3月除息大秀 譜瑞打響第一炮 21檔接力

上市櫃公司除權息行情起跑，3月計有台積電、大立光等22家上市櫃公司演出除息秀。其中，高價股譜瑞-KY預定3月9日除息，配發現金股利21.791元，個股除息行情受到投資人關注。

3月除息的指標股，主要包括譜瑞-KY、台積電、大立光等重量級科技股。譜瑞獲利雖受MacBook出貨下降的干擾，惟譜瑞仍挾eDP高速傳輸介面技術，持續大啖蘋果商機，並可受惠於蘋果產品面板規格升級商機，將為今年上市櫃公司除權息行情，打響第一炮。

此外，第一波除息的公司，現金殖利率不乏高於5％者，如零壹、東和鋼鐵、白紗科、明安、湯石照明等，有望帶動高殖利率題材升溫。

法人分析，台股目前本益比14.7倍，統計到2022年底止，現金殖利率達4.88％，優於第二名新加坡4.09％，也大幅優於英、港、陸、日方韓美等，高殖利率在全球名列前段班。

統一投顧董事長黎方國指出，上市櫃公司董事會將陸續召開承認2022年年報及決定分配股利，上市公司2022年營運展現韌性，整體營收達40.2兆元、年增5.34％。

上市櫃配息額上看2.6兆

粗估2022年上市櫃公司賺了4.4兆元，以60％配發率計算，配息金額可達2.5兆～2.6兆元，將超過2020年全年上市櫃公司獲利的2.46兆元，超高配息將成為台股下檔支撐力道。

第一金投顧董事長陳奕光指出，今年上市櫃公司除權息行情可以樂觀期待，主要理由是金控旗下壽險公司自營股票部位低，今年在金融資產帳列綜合損益（OCI）的未實現損失消失或縮小後，有望回補持股。

此外，上市櫃公司除息除可認列股息獲利外，也可美化壽險業及銀行帳面，預期5％以上的高殖利率股，將受到壽險及銀行業青睞。

群益投顧副總裁曾炎裕則指出，筆電與主機板等科技股成長趨緩，但獲利配發率高，成為殖利率題材代表股，今年迄今股價表現持平，籌碼也相對安定，3月股價修正壓力較輕。

科技、電信股躍指標股

金融股因去年防疫險虧損與投資損失龐大，今年配息將聊備一格，殖利率將低於過去平均水準，導致科技股、電信股與大型傳產權值股成為今年殖利率指標股，部分ETF基金也持續加碼殖利率股，可以留意。