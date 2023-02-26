飯店股王晶華為何衝上300元？法人這樣看

飯店股股王晶華(2707)暌違近8年後，股價重新站上300元大關，股價從年初到上周五(24日)收盤價312.5元，股價漲幅已逾二成；法人看好，在連續假期帶動下，今年第一季住房率及平均房價可望顯著提升，隨著港澳自由行效益逐步浮現，國際觀光客將持續增加，預估晶華今年獲利有機會挑戰一股本，給予「買進」投資評等。

元富投顧最新研究報告指出，晶華今年第一季訂單狀況良好，在連續假期助攻下，住房率顯著復甦，預估台北晶華今年第一季住房率將由去年同期的50%提高至70%，平均房價也由3720元提高到5000元以上。

在餐飲事業方面，台北晶華從去年第四季到今年第一季，尾牙接單量超過1.1萬桌，平均桌單價約在1.5萬至2萬元之間，在數量及價格上皆為同業之最，未來宴會廳相關業務有望持續創高。

隨著港澳自由行效益逐步浮現，國際觀光客將持續增加，元富投顧預估，晶華2022全年EPS約7.44元，今年EPS上看12.19元，給予「買進」投資評等，目標價341元。

兆豐國際投顧最新研究報告認為，台北晶華酒店2022年住房率60%(2019年疫情前81%)，尚有成長空間，目前國際旅客有回溫，但多數為商務客，觀光旅客還未見回溫，成長空間可期，預計今年第一季住房率可望回升70%，目前1月房價已回升至疫情前6,000元水準之90%，預計第一季房價可回升6,000元。

晶英系列主要經營國旅，且每房平均收益均為各地區前兩名，至今年下半年前訂單穩定，可持續貢獻營收；預計下半年日本的高消費旅客及其他國際旅客復甦可帶動台北晶華住房率回升至疫情前水準80%。

兆豐國際投顧預估，晶華2023年EPS可挑戰10.7元，考量客房高單價已成未來態勢，且許多飯店業者因疫情及都更案結束營業，供需情況良好，下半年享有國際旅客需求挹注營收，給予「逢低買進」投資評等，六個月目標價321元。

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