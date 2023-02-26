台股拚重上月線 聚焦台積及上市櫃2月營收

上周台股創波段高15,717.96點後拉回，周指數漲0.16％及周K線翻紅。時序即將進入3月，本周盤勢拚重新站回月線上，市場聚焦台積電行情以及上市櫃公司2月營收。

24日大盤開高震盪拉回，尾盤因MSCI權重生效，台積電股價滑落，指數也回落近90點收低15,503.79點，失守5日線15,530點以及月線15,514點。2月指數累計上漲238.59點（漲幅1.56％），月K線連兩紅。

24日法人合計賣超88.73億元，外資賣超80.55億元、自營商賣超21.55億元，投信則是買超12.29億元。周法人合計賣超金額124.06億元，外資周賣超92.82億元、自營商周賣超76.91億元，投信周買超45.61億元。

整個2月法人合計仍買超182.31億元，外資累計買超255.97億元，投信累計買超146.38億元，自營商累計賣超219.81億元。上周外資期貨市場則有減持多單，24日外資台指期多單部位1萬5,606口，較前周減持多單1,884口。

上周美股波動走弱，24日美股四大指數及台積電ADR都收低，而台股下周一、二逢228連假，期間美股走勢，將影響連假後3月1日台股走勢。指標權值股台積電仍是首要觀察標的，上周台積電連四天日K線紅棒，24日尾盤滑落收511元，日跌幅及周跌幅都是1.35％，跌破5日線513.8元及月線528.8元，台積電回穩及站回月線上，將主導台股能否彈回月線及再次挑戰近日高檔15,717.96點。

接續3月初上市櫃公司將開始公布2月業績，由於2月有連假營運天數較少因素，多數公司業績仍難以期待會有好表現，觀光旅遊餐飲及百貨等內需消費相關產業廠商，受惠疫後解封消費爆發，業績可望續揚，另仍要留意有個別不同公司業績意外抗跌或甚至成長。

另本周雖僅有三個營業日，仍有多家公司自辦或應邀參加法說會登場，包含研華、群電、仲琦、明泰、神基、瑞鼎、勤誠、群創、鋼聯、鈺齊-KY*、力旺、景碩、jpp-KY、天鈺、台達電、美律等，而光寶科、創意則參與海外法說會，釋出營運展望法說訊息，仍受到市場關注。