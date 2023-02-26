外資前10大買超股曝光 2檔航運罕見入列

金管會宣布解除限空令等四大救市措施，台股周五（24日）盤中湧現賣壓，指數翻黑向下，加權指數終場收在15,503.79點，周線仍翻紅，單周小漲24.09點，漲幅約0.16％，三大法人中僅投信買超，外資本周則是賣超92.57億元，類股中觀光類指數上漲5.65％最強勢，2月合計上漲238.59點，漲幅1.56％，為亞股中表現最強。

據統計，台股未曾見續兩年下跌，加上外資近三年已賣超逾2.22兆元，法人持續看好國際資金回補，而外資今年以來截至2月24日為止，累計買超台股金額高達2,263億元，其中2月回補規模256億元，國泰投信認為，市場下修台股企業未來獲利，惟整體而言，有望在今（2023）年首季落底。

永豐投顧指出，外資今年以來僅回補2,200多億元，若對照近三年的賣壓部位，顯見今年還很大加碼空間；此外，美元指數已震盪至年線之下，美元弱勢盤整，加上產業有初步復甦跡象，資金可望由美國流向其他風險市場，

外資單周買超前10大上市個股依序為陽明（2609）50,829張、長榮（2603）35,387張、臺企銀（2834）32,120張、台泥（1101）26,914張、緯創（3231）22,950張、新光金（2888）20,362張、台新金（2887）14,071張、仁寶（2324）12,895張、金像電（2368）12,292張、群創（3481）11,982張等。

外資單周賣超前10大上市個股依序為長榮航（2618）91,568張、玉山金（2884）41,162張、欣興（3037）39,443張、華航（2610）37,839張、華邦電（2344）26,657張、聯電（2303）23,280張、東元（1504）20,338張、三商壽（2867）19,417張、鴻海（2317）15,479張、康舒（6282）11,910張等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

延伸閱讀

美、港股市長黑敲警鐘 謝金河警告風向變

中小型股活潑 聚焦車用、綠電題材

觀光股迎來轉機年 股價呈「有基之彈」