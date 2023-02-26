不是只愛中小型股 投信鎖碼上漲股一次看

228連假前夕，投信已連7個交易日買超台股，期間拉長至今年以來，30個交易日中僅有4天賣超，法人預期在3月23日FOMC會議公布新的利率點陣圖及GDP預測前，市場觀望氣氛濃，研判大盤可能以盤代跌，相對壓抑權值股表現，投信偏好的中小型股較有短線操作空間。

近周台股價漲量增，收復所有短均線，化解短線可能翻空疑慮，日盛上選基金研究團隊指出，盤面焦點族群方面，電子可關注包括半導體先進製程、矽智財、高速傳輸、伺服器供應鏈、汽車電子供應鏈；傳產則可留意台灣刺激消費概念股、中國基礎建設概念股、生技、金融、成衣、製鞋以及重電等族群。

安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢，並不能說是無基之彈，而是有一些跡象可循，例如庫存調整步調開始放緩、距離半導體周期底部越來越近，急單即將出現、中小型股活動亂跳，對市場而言都屬正面訊息，接下來就是等待市場需求何時回升，其中ChatGPT帶來的需求與亮點也很值得關注，對相關主題板塊有提振作用；在傳產部分，之前表現相當疲軟的波羅的海綜合指數（BDI），近期持續走強的表現，原物料股回溫，也為市場挹注新的曙光。

投信單周買超前10大上市個股依序為群創（3481）59,100張、開發金（2883）5,939張、聯電（2303）4,871張、仁寶（2324）4,714張、英業達（2356）4,345張、華城（1519）4,274張、南亞科（2408）4,051張、永豐金（2890）3,987張、裕民（2606）3,962張、友達（2409）3,681張等。

投信單周買超前10大上櫃個股依序為榮剛（5009）3,233張、光頡（3624）1,028張、世界（5347）967張、晶焱（6411）854張、頎邦（6147）739張、大江（8436）702張、耕興（6146）679張、昇佳電子（6732）520張、六角（2732）437張、聯亞（3081）338張等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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