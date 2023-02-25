韭菜買星宇慘賠900萬 老謝示警2檔飯店股

買星宇慘賠900萬 謝金河撂重話 還有2檔飯店股翻倍噴：散戶很危險

星宇航空股價一路從19元衝上50元後，昨（24）日又跌到36元，雖炒熱興櫃市場人氣，但也有網友自稱買在頂樓價，1天慘賠900萬。財信傳媒董事長謝金河對此有感而發，除喟嘆張國煒一手創辦的星宇，竟成超級大投機股，提醒星宇、台虎各有高達96億元與61億元的累計虧損待弭平，還點名寒舍、雲品等2家飯店股，股價各翻漲1.4倍和2.07倍，4家公司本益比過高，直言「追高的人很危險」。

謝金河在最新一期《先探》指出，近來中小型股當道，大型股幾乎都靠邊站，3股勢力撐起台股半邊天，一是轉向受益疫情解封後的旅遊、觀光、餐飲、飯店股；二是台電電力配置下的重電股，以士電、中興電、華城為代表。

第三則是軍工產業，像漢翔、精剛、龍德造船及受益龍德的勤益控，其中又以雷虎表現最強勁，本益比不低的全訊也大漲。

謝金河表示，這是目前市場最直接的3個主旋律，其中最熱鬧的在航空、旅遊、餐飲、飯店都各有奇兵，過去1周被市場討論最熱烈的是星宇，21日一開盤就衝到50元，不久又下殺到31.35元，最後收盤是39.3元，星宇還沒上市，但20日興櫃成交1.433億股，21日成交1.229億股，成了市場超級大投機股。

張國煒2018年成立星宇，成立不久就遇到疫情，從創立到去年元月底為止，虧損96億元，每股淨值剩下3.7元，去年9月才以每股12元完成27.5億元增資，這次股價大漲又要再增資，星宇尚有很大的累積虧損待彌補，這時市場激情把星宇推向50元，其實追高的人很危險。

軍工、解封與重電成為台股近期3大主旋律 各擁雷虎等奇兵股

市場追逐星宇，是看到元月營收15.22億元，華航旗下的另1家廉價航空台灣虎航也跟著大漲，但謝金河表示，台虎在疫情肆虐的3年累積虧損61.09億元，股價一度跌到25元，這次拉升到44.75元，反而2大航空的華航、長榮航空股價無動於衷，這也可以看到市場資金在興櫃市場的勇敢著力。

不過航空客運低潮，過去華航、長榮航都靠疫情下的貨運賺錢，真正在客運獲利並不多，讓他直言，這股強勁的投機力，恐怕難有持續的熱度。

此外，這一輪的飯店股也是久旱逢甘霖，像寒舍從18.5元漲到44.65元，雲品從33.5漲到103元，去年前3季EPS僅有0.89元，股價拉升逾百元，市值已逼近百億，這是難得一見的新高價，但即使以疫情前最好的1年，每股賺3.48元來看，本益比已不低。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（得富理財網 李宗莉）

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