科技股殺聲隆隆 美股臉綠台積ADR重挫

憂慮升息 美股下挫

美國元月PCE年增5.4%，超越市場預期，使Fed高層官員的鷹派聲浪大增，在投資人憂慮通貨膨脹攀升，將使利率升升不息下，引爆極短線多殺多與逢高獲利回吐賣壓打擊，科技族群成殺盤核心，美股道瓊等四大指數24日同步下挫。台積電ADR也臉色鐵青。

道瓊工業指數終場下跌336.99點，或1.02%，收在32,816.92點。標準普爾500指數下跌42.28點，或1.05%，收在3,970.04點。以科技股為主的那斯達克指數下跌195.46點，或1.69%，收在11,394.94點。費城半導體指數下跌53.694點，或1.80%，收在2,935.113點。

道瓊工業指數單週慘跌近3%，係連續四週向下修正。那斯達克指單週也重跌3.3%，標普單週跌幅逾2.7%，係今年以來最慘的的一周。顯示短期聯邦基金利率居高不下，市場資金正逐漸從股市撤守，美股短期下檔區或仍暫勿預設立場。

個股演出方面，包括蘋果、谷歌、亞馬遜、網飛、微軟、英特爾、阿里巴巴、HP、ASML、德儀、AMD、Nvidia、迪士尼、NIKE與輝瑞藥廠等都重挫。

但富國銀行、高盛證券、摩根大通、沃爾瑪與美商奇異等股力挺多方，逆勢上漲。

備受台股投資人關切ADR方面，台積電、聯電、日月光與鴻海等ADR也全面下挫，跌幅分別是2.19%、1.95%、0.56%及2.81%。

消息面方面，源自美國商務部公布的最新數據顯示，北美元月PCE（個人消費支出）的物價指數年增5.4%，而剔除波動較大的能源與食品價格後，被Fed高層偏好的通膨指標，即元月核心PCE仍年增4.7%，雙雙高於市場預期，使市場專家憂心，未來Fed的終極利率或達6.5%左右的高水準，令市場承壓。

另方面，美國國債的3月期、6月期的收益率分別攀升至4.83%、5.1%，而2年期的收益率也揚升至4.8%，改寫近17年來新高水準，大幅吸引尋求穩定收益的市場資金，從股市轉進債市，也係股市高檔強震遠因。

（中央社；工商時報 數位編輯）

憂美國聯準會恐持續激進升息 歐股收黑

美國公布1月通貨膨脹攀高，投資人擔心聯邦準備理事會（Fed）恐持續激進升息，歐洲股市周五（2/24）收黑。

倫敦FTSE 100指數下跌29.06點或0.37%，收在7,878.66點。

法蘭克福DAX指數下跌265.95點或1.72%，收在15,209.74點。

巴黎CAC 40指數下跌130.16點或1.78%，收在7,187.27點。

（中央社）