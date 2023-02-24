聯策去年每股賺3.97元

興櫃公司聯策（6658）2022年營收16.01億元，創公司成立以來新高紀錄，毛利率達25％，EPS則達3.97元，大幅超前2021年的EPS 0.75元，獲利與營收同創歷史新高。聯策透露，因技術能力獲工業局肯定，已於今年1月份取得工業局科技事業核准函，並將依規劃時程提出股票上市申請作業。

聯策致力於開發PCB產業產品技術的智慧製造整合，以「AVRIOT」品牌，設立相關專門研究發展部門，搭配近20年光學視覺應用技術，相關技術方案已陸續在客戶端開花結果，帶動去年獲利飆升，經結算去年16.01億元，較前年的13.74億元，年增16.49％，不過因產品組合優化，去年毛利率25％，表現略高於前年的23.23％，帶動獲利成長，去年全年EPS 3.97元，較2021年EPS 0.75元，激增429.3％，順利攻頂。

聯策指出，公司成立初期即以設備代理和發展自有技術雙向深耕，並將檢測先進設備、客製化溼製程、AVRIOT設定為三大主力方向，後才逐漸聚焦於「機器視覺應用」與「高階自動化製程設備」做為印刷電路板（PCB產業）的營運發展主軸，也因為聯策兼具外觀檢測、視覺檢測、濕製程設備等多樣布局，具有智慧製造橫向串聯優勢，也讓聯策增加了橫向發展的機會，除了PCB廠為既有客戶外，後續亦有機會切入LED、IC封測及半導體等產業供應鏈。

展望未來，聯策指出，在5G、AIoT、電動車等趨勢帶領下，全球PCB產業、半導體產業之需求走強，也帶動產品規格、製程升級需求攀升，為擴大對產業及客戶服務，聯策科技除在中國（華南）東莞、（華東）昆山、（華北）秦皇島、泰國、印度清奈等增設營運據點外，也進行相關併購策略，以提供更完整產品線以維持產業領先地位。針對此次申請上市，聯策亦不諱言，就是希望進一步增加公司的能見度、吸引優秀人才及籌集所需的營運資金。