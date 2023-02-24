研華去年獲利創高 發11元股利

工業電腦廠研華（2395）24日董事會通過去年財報，全年合併營收達687.45億元，較2021年成長17％，營業毛利為261.13億元，毛利率38％，合併稅後純益為107.57億元，年增30％，每股稅後純益（EPS）13.85元，營收、獲利雙創新高。

此外，研華董事會並決議盈餘分派案，每股擬配發現金股利10元及股票股利1元，合計總股利配發達11元、創歷年新高。

在單季營運部分，研華2022年第四季合併營收達171.87億元，較前年同期營收年增9％。單季營業毛利為66.77億元（毛利率38.8％），合併稅後純益為25.43億，年增率12％，第四季每股稅後純益達3.26元。研華第四季營收創同期新高，單季獲利亦為歷史第三高。

以區域別而言，北美、歐洲及新興市場最為強勁，分別年成長23％、20％及14％。大陸市場則呈現個位數年減。各事業群表現方面，除工業務聯網事業群（IIoT）及綜合服務事業群（AS+）微幅下滑外，其餘事業群皆呈現雙位數年增。其中應用電腦事業群（ACG）、物聯雲暨影像科技事業群（ICVG）及服務物聯網事業群（SIoT）表現強勁，分別年成長45％、19％及19％。