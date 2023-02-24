明基材轉型 攻醫療事業 擬配2元股利

偏光片廠明基材（8215）24日法說會，對於今年的展望，董事長陳建志表示，顯示器產業處於低谷狀態，還會持續一段時間，偏光片價格也有一些壓力。看好後疫情時代醫療產業持續復甦，專業醫療與消費醫療產品都成長，今年在衛普加入之後，將帶動非偏光片的比重提升到35％。

明基材去年第四季合併營收約36.18億元，相比前一季少減1％、年減11％，毛利率較前一季略減至19％，營業利益約1.01億元，相比前一季減少30％、年減51％，稅後純益約2.07億元，相比前一季減少61％、年減21％，每股純益約0.65元。

全年來看，明基材2022年合併營收約155.4億元，相比前一年減少6％，毛利率守穩在20％，主要是藉由公司轉型、透過醫療成長支撐毛利率，營業利益約6.97億元，相比前一年減少29％，在業外收益的拉抬之下，稅後純益約12.85億元、相比前一年成長33％，每股純益約4.04元。明基材每股擬配發2元現金股利。

對於顯示器的市況，總經理劉家瑞表示，面板第一季需求還是不好，偏光片還是必須配合降價，目前稼動率約70％，第一季主要目標是爭取訂單。

明基材在OLED偏光片在大陸手機應用市場有所斬獲，去年第四季開始OLED偏光片營收慢慢增長，大陸去年有一款VR眼鏡也是用明基材的偏光片，期望今年OLED偏光片比例能提升到1成。

電池產業方面，陳建志表示，電動車市場受到歐美高利率的影響，成長力道沒有那麼大。

目前來說，第二家客戶驗證過程持續進行，今年隔離膜營收和去年差異不大，站公司的營收比重來說，還是比較小。

明基材整體醫療事業所有產品去年成長20％以上，今年疫情結束之後，對醫療產業有正向效果，醫院重新運作，大陸需求恢復，消費性醫療產品主要市場如東南亞、大陸等地消費需求也回溫。不織布廠衛普今年1月也列入合併財報，也是一大成長動能，整體偏光片營收比重在2022年約81％，期待衛普加入後，偏光片營收比重降到65％。