避輸美反傾銷稅 泰豐輪胎找越南XT TYRE代工

輪胎廠泰豐（2102）2月24日宣布與越南XT TYRE簽署代工合約，3月1日生效。泰豐擬透過越南工廠代工生產輪胎，銷往美國及東南亞鄰近市場，避開高額的輸美反傾銷稅，把台灣停產衝擊減到最低。受到美國反傾銷稅等利空衝擊，泰豐10日宣布觀音廠暫停生產，預估將影響高達9成營收。

根據代工合約，越南XT TYRE將依泰豐之訂單指示及作業規範，自今年起製造泰豐產品，在品質協議方面，代工廠必須符合泰豐之品質要求及稽核權利，業務技術方面負保密責任及無侵害智慧財產權，且代工廠需保證產品之售後服務。未經泰豐同意，XT TYRE不得轉移本公司訂單交予第三人製造生產。

泰豐主管表示，與越南XT TYRE的代工協議早就鴨子划水一段時間，合約很快敲定。美國商務部於2021年宣布對台、韓、泰、越等亞洲四國製造輸出到美國的轎車胎、輕卡車胎，課徵雙反（反傾銷和反補貼）稅率，其中台灣稅率最重，泰豐的稅率高達84.75％，產品根本沒辦法輸美，造成本業虧損，不得不做出觀音廠暫停生產的決定

美國雙反稅率2021年實施後，泰豐營收從2020年57億元，驟減至2021年15.6億元，2022年回升至16.2億元，但仍無法達到經濟規模，泰豐去年前三季稅後淨損4.42億元、每股淨損0.96元。

相較下，越南只有被課6％的反補貼稅率，泰豐與XT TYRE代工合作，透過越南把產品重新銷售到美國及東南亞鄰近國家。不過，雙方雖已簽訂合約，但設備、技術移轉等仍需一段時間。隨泰豐觀音廠停產，公司預告短線營收將會明顯下降，今年損益因一次性費用將虧損擴大，預計要到明年第二季以後隨海外代工量產而回升。