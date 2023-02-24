聖暉* 每股獲利16.84元

聖暉*（5536）去年合併營收282.6億元、歸屬母公司業主淨利19.3億元、EPS達16.84元（以每股面額5元計算，若以每股面額10元計算相當於33.68元），分別年增40％、61％、60％，去年營收與獲利續攀新高。

聖暉董事會24日通過去年下半年盈餘分配案，擬配發每股8.5元現金股利（以每股面額5元計算），若加計今年2月配發每股3.42元，年股利配發率達71％，若換算一般10元股票面額，全年相當於派發股息23.84元，股息同創歷年新高。

聖暉表示，去年成長動能主要來自半導體與電子產業在建工程的認列，並未受全球通膨升溫、產業通路庫存調整而有延後或砍單，挹注集團營收與獲利再創新高。

雖然去年整體營運仍受原物料、人工等相關成本因子干擾，但聖暉*透過規模經濟大量採購、嚴控費用支出、適當滾動調整專案工期及報價等策略，助攻集團獲利率優於前年。

法人表示，雖然多數半導體大廠因應短期庫存修正，陸續下修今年資本支出，在地緣政治牽動下，美、日、歐相繼推出半導體產業發展計畫。半導體需求在人工智慧與電動車兩大應用的結構性成長帶動下，台灣半導體廠為保持領先地位，將持續投資擴廠。聖暉*在半導體產業的工程實績與信譽，有利於在通路庫存恢復正常、產業投資動能回升時，贏得新工程。

展望未來，聖暉*集團未認列的合約高達300億元以上，足以支撐集團未來二年的營運；而聖暉*以多產業、多區域、多工種的業務布局策略，也將有助於台灣、東南亞在投資浪潮中，提升市佔份額、強化業務接單。