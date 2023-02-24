大樹去年EPS 創歷史新高

大樹（6469）受惠疫情期間防疫商品熱賣，去年稅後純益7億元，年增72％，每股純益以7.85元創下新高。董事會也大方通過配發每股7元股利（現金4.7元、股票2.3元），另為引進策略投資人，也規劃辦理200萬股私募普通股。

自2018年以來，每年營收幾乎都維持年增3成的大樹，已連續兩年營收衝破百億大關，去年營收145.6億元，年增29.4％；隨著展店效益發威，獲利一直穩坐前段班，前年賺逾半個股本後，去年EPS更一舉躍升至7.85元。公司今年1月營收13.45億元，年增17.7％，是歷史次高。

另外，大樹維持高配股政策，過去股利政策大都是股票較高、現金較少，此次是近五年來首度每股現金股利高於股票，激勵該股24日股價盤中最高來到353.5元，逼近去年4月創下的358元歷史天價。

大樹採商圈大型店、社區小型店雙軌模式，去年目標為商圈大型店達240家、社區小型店50家已達標，初估店數來到約300家規模。2025年目標為500家，包括商圈大型門市300家、社區小型門市200家，外加500家策略合作藥局。

法人以大樹2022～2025年，每年約維持20％展店目標估算，今年將達350家，隨著採購達經濟規模、產品組合轉佳，三年內毛利率將改善至28％。為了拓展營運版圖，大樹計劃投資近20億元在桃園建立新的物流中心，助攻下一階段O2O（線上到線下）商業版圖。