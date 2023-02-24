慧洋 去年每股賺14.16元

慧洋海運（2637）24日公告去年稅後純益105.69億元，EPS為14.16元，連續兩年賺逾一個股本，創歷史新高。即便基期已高，慧洋仍樂觀今年固定租約換約漲幅5.88％。

慧洋海運董事會也通過新船採購案，預計以不高於3,300萬美元（新台幣逾10億元），向名村造船廠增購兩艘高規格散裝貨輪（Handy/ 40,000 DWT），分別於2025、2026年交船。慧洋累計新造船訂單達13艘。

慧洋海運去年交付各三艘Handy及Panamax新船，今、明兩年分別新增7、4艘新船，均為最新型環保節能船，集團旗下總計140艘船舶，平均船齡約7年。

隨著環保新規上路，將加速市場上老舊船舶汰換，慧洋海運看好中長期散裝航運供給缺口，將維持穩定購船政策因應。

受惠散裝航運市況熱絡，慧洋去年合併營收249.13億元，營業利益114.71億元，稅後純益105.69億元，分別年增22％、30％、20％，推升本業營業利益率達46％，創下歷史新高，EPS為14.16元。

雖然受到通膨、戰爭等因素持續得影響，慧洋海運表示，在原物料運輸大宗的中國大陸解封後，對後市維持審慎樂觀的看法。且今年在兩大環保新規上路之後，散裝將有一定運力供給缺口，慧洋海運將積極處分營運成本較高的老舊船舶，強化船隊營運效率以挹注未來穩定獲利。