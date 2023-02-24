2月台股ETF績效王跌破眼鏡 高股息竄出頭

今天台股收月線，整體來看2月台股表現平平，漲幅僅1.56%，不過台股ETF表現卻相對出色，包含原型、槓桿46檔ETF中，有26檔績效打敗大盤。最令人意外的是，2月績效表現最佳的不是正2槓桿型、不是先前火熱的半導體ETF，也不是市值型，而是以高股息為主的群益台灣精選高息（00919）以7.03%的漲幅，打敗其他45檔ETF。

台灣投資人熱衷ETF，根據投信投顧公會的統計數據，2022年國內ETF基金整體規模衝高至2.33兆元，較2021年2.1兆小幅增加，但令人訝異的是，去年股市上下震盪劇烈，但ETF的受益人數不減反增來到568萬人，較2021年的388萬人大幅成長46%，更較2019年僅80萬人多出7倍，顯見台灣投資人有「打斷手骨顛倒勇」的氣魄，越跌越大膽買進。

今天是2月最後一個交易日，受MSCI調整效應，尾盤帶量下殺，終場下跌111.62點，收15,503點，台積電尾盤爆量砍2萬張，將台積電從520元硬生殺9元到511元，整體2月全月台股上漲238.59點或1.56%。

2月績效前5名的台股ETF分別是00919、富邦台灣優質高息（00730）、兆豐龍頭等權重（00921）、大華優利高填息30（00918）、元大中型100（0051）。元大高股息（0056）2月漲幅4.26%排名第9，元大台灣高息低波（00713）第11名，國泰永續高股息（00878）排名第30，元大台灣50（0050）第37名。

群益投信表示，00919有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔EPS選股的高息ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求，適合想要長期投資台股息利雙收投資人。

群益台灣精選高息基金經理人謝明志表示，台股今年上半年的焦點在於，同時兼具營運成長以及股息收益，且去年評價已明顯修正的半導體族群表現。其次，每股現金股利總額、現金股息率可能創台股新高的航運股，亦可吸引資金的目光。而未符合投資人提升現金股息收益率需求的金融類股，則可能出現「提款機」效應。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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