2月24日一分鐘強弱勢股

2月24日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

寒舍(2739)

9.98

1月自結稅後淨利0.74億元，年增5.48倍，每股賺0.81元

泰藝(8289)

9.95

伺服器客戶有斬獲，今年營收拚成長；推估現金殖利率近8%

益航(2601)

9.89

外資近日多站買方；成交量倍增、破3萬張，股價衝破年線

霖宏(5464)

9.89

成交量翻3倍增加、破1.1萬張，股價創近2年半新高

新興(2605)

9.83

BCI指數大漲，散裝股行情熱；投信連3買、昨買1,775張

宜鼎(5289)

9.78

專利iSLC韌體技術，力援5G、AI智慧城市；投信買逾百張

伊雲谷(6689)

9.77

今年營收可望再達百億元，昨股價急攻漲停，攀近5月高點

四維航(5608)

9.58

外資、自營商聯手連2買，外資擴大力道、買超3,030張

明安(8938)

8.78

去年豐收、獲利續創新高，每股賺16.92元，配息9.1元

威盛(2388)

8.35

有望切入AI晶片領域，轉投資威鋒電子有望受惠type-C商機

 

表：方歆婷

2月24日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

麗豐-KY(4137)

 9.89

外資、投信同步由買轉賣，分別賣超109張、265張

大江(8436)

 8.6

投信終止連5買、轉賣566張，自營商擴大賣超達393張

雷虎(8033)

 7.07

股價漲多拉回；已退出經營中國雷虎（寧波）模型公司

雲品(2748)

 6.92

三大法人聯袂賣超714張，外資、投信分別323張、283張

致茂(2360)

 6.58

外資終結連3買、大舉賣超1,767張，投信也賣超662張

奈米醫材(6612)

 6.25

股價觸波段高點後，賣壓出籠下拉回；長黑K吞噬前紅K

立積(4968)

 6.03

去年獲利僅0.55億元，年減近9成、並下探9年來新低

華擎(3515)

 5.65

外資連2賣、昨擴大力道達573張；自營商連4日小賣

宣德(5457)

 5.64

股價短線急漲後，獲利賣壓出籠，回吐漲幅、回測5日線

晶豪科(3006)

 5.51

去年Q4淨損9.38億元、上市來虧最大，每股虧3.35元

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組