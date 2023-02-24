2月24日一分鐘強弱勢股
2月24日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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寒舍(2739)
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9.98
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1月自結稅後淨利0.74億元，年增5.48倍，每股賺0.81元
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泰藝(8289)
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9.95
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伺服器客戶有斬獲，今年營收拚成長；推估現金殖利率近8%
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益航(2601)
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9.89
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外資近日多站買方；成交量倍增、破3萬張，股價衝破年線
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霖宏(5464)
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9.89
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成交量翻3倍增加、破1.1萬張，股價創近2年半新高
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新興(2605)
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9.83
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BCI指數大漲，散裝股行情熱；投信連3買、昨買1,775張
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宜鼎(5289)
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9.78
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專利iSLC韌體技術，力援5G、AI智慧城市；投信買逾百張
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伊雲谷(6689)
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9.77
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今年營收可望再達百億元，昨股價急攻漲停，攀近5月高點
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四維航(5608)
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9.58
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外資、自營商聯手連2買，外資擴大力道、買超3,030張
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明安(8938)
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8.78
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去年豐收、獲利續創新高，每股賺16.92元，配息9.1元
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威盛(2388)
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8.35
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有望切入AI晶片領域，轉投資威鋒電子有望受惠type-C商機
製表：方歆婷
2月24日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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麗豐-KY(4137)
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9.89
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外資、投信同步由買轉賣，分別賣超109張、265張
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大江(8436)
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8.6
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投信終止連5買、轉賣566張，自營商擴大賣超達393張
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雷虎(8033)
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7.07
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股價漲多拉回；已退出經營中國雷虎（寧波）模型公司
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雲品(2748)
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6.92
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三大法人聯袂賣超714張，外資、投信分別323張、283張
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致茂(2360)
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6.58
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外資終結連3買、大舉賣超1,767張，投信也賣超662張
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奈米醫材(6612)
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6.25
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股價觸波段高點後，賣壓出籠下拉回；長黑K吞噬前紅K
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立積(4968)
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6.03
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去年獲利僅0.55億元，年減近9成、並下探9年來新低
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華擎(3515)
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5.65
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外資連2賣、昨擴大力道達573張；自營商連4日小賣
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宣德(5457)
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5.64
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股價短線急漲後，獲利賣壓出籠，回吐漲幅、回測5日線
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晶豪科(3006)
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5.51
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去年Q4淨損9.38億元、上市來虧最大，每股虧3.35元
製表：方歆婷
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