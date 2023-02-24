跌百點也不怕 5檔上市、15檔上櫃股創天價

台股今（24）日遭到MSCI盤後生效，尾盤最後一筆爆量下殺襲擊89點，加權指數硬生生大跌111點，回到15,500關口，三大法人再轉為賣超89億元；不過，仍有寒舍（2739）等5檔上市股，以及金穎生技（1796）等15檔上櫃股，齊步寫下上市櫃來新高價。

台股今天一早衝上15,717點，為近8個月來首見15,700點關卡，但就在市場交投熱絡之際，逢高賣壓不斷，指數隨即翻到平盤下，到試撮前、下午1點25分時指數小跌22點，未料MSC季度調整，不但爆出480億元大量，推升成交值至2,861億元，且指數更下殺89.53點，最後台股以跌111.62點、跌0.71％作收。

不過，疫後解封概念股、節能股、生技股、人工智慧聊天股、財報成長績優股等，今天不畏市場逆風，股價仍展翅高飛，寒舍、創意、穎崴、汎銓及圓裕等5檔都以上市來新高價作收。

另上櫃指數今天跌幅雖稍輕，但仍跌0.45％，惟具有題材的中小型股交投依然熱絡，金穎生技、揚秦、佳穎、君帆、韋僑、保勝光學、勝品、維田、群翊、叡揚、虎門科技、宏碁資訊、泰藝、明揚、大汽電等15檔上櫃股，齊步寫上櫃來新高。

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