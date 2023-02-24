MSCI踩一腳 外資落跑 台股3月行情聚焦它

23日美股主要指數收紅，漲幅介於0.33％至3.33％，晶片及科技股買氣熱絡；台積電ADR勁揚3.74％。台股24日遇買盤228連假前觀望，限空令解除激勵多頭效果不大，隨著台積電（2330）翻黑，盤中陷入震盪盤整，尾盤爆量下殺，終場下跌111.62點或0.71％，收15,503.79點，成交量增至2,861.62億元。

今齊收周、月線，本周上漲24.09點或0.16％，周線翻紅；本月上漲238.59點或0.16％，月線連2紅。

今日外資（不含外資自營商）賣超80.4026億元，投信買超11.7081億元，自營商賣超20.4291億元，三大法人賣超89.12億元。

外資今轉賣超，提款過半昨日買超額，本月累計買超降至255.94億元；投信迄今連7買、自營商再度轉賣超。

綜觀盤面，電子主要權值股殺尾盤，觀光股漲多修正、生醫股賣壓沉重，金融股拉回。造紙、食品、營建、資服、電腦設備、散裝航運等逆勢突圍。

台積電高低震盪劇烈，尾盤急殺9元，收跌1.35％至511元最低；聯電（2303）開高走低、收盤價跌破50元；鴻海（2317）收跌近2％、死守百元關；聯發科（2454）衝高回落，收跌近3％；大立光（3008）跌幅1％以內相對輕。面板雙虎續強，友達（2409）收漲1.64％、群創（3481）平收。

回補庫存需求提升，BDI、BCI指數狂飆，台股散裝航運族群走堅，新興（2605）高掛漲停價25.7元、四維航（5608）直逼漲停、裕民（2606）大漲逾7％，台航（2617）、中航（2612）、慧洋-KY（2637）揚帆。

輝達財測優於預期，部分台股概念股跟漲，股王信驊（5274）盤中觸2,850元高價，終場漲幅收斂至7.7％、收2,795元；緯穎（6669）一度攻漲停，收盤拉回至969元、漲幅仍有6.7％；創意（3443）收漲4％改寫天價1,160元。

台股今日盤中最高站上15,717.96點，創8個月來波段新高，但受到MSCI季調盤後生效影響，最後一盤爆出480.03億元大量，壓低指數89.53點，大盤跌破百點作收。展望後市，目前正值法說會高峰，可關注具題材之個股；此外，美國1月核心PCE物價指數公布在即，不排除造成市場波動。統一投顧董事長黎方國則建議，3月可留意高股息利率股、年報強棒股、疫後受惠股、業績成長股。

（時報資訊 廖小蕎）

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