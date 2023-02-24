半導體回神!專家示警滿足點:見2訊號先跑

輝達財報亮眼激勵半導體漲勢，但資深分析師提醒，FOMC將在3月22日討論是否續升2碼，屆時資金可能抱不住，會先行獲利了結，後續還要留意美元指數與10年期美債殖利率，若前者站穩年線106點，後者飆上4％，股市就可能意外大跌，並點名華星光、神準與M31等3檔個股，今年股價狂飆3～6成，EPS卻僅1~2元甚至還虧損，這類高基期股票建議多看少做。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，經濟數據仍將持續牽動美台股市，各類股神鬼交鋒，高基期股票補跌，低基期個股補漲。

他並指出，關鍵經濟數據有2部分，美國1月CPI、PPI的物價指數降幅低於預期，2月製造業及服務業PMI卻高於預期，結論是Fed將持續緊縮政策，3月22日FOMC是否升息2碼搬上檯面討論，而5、6月都會再升息，如果6月還要升息，最大的影響會讓投資人抱不住股票，就會先行獲利了結一趟。

同時，升息壓力再起，馬上看到美元指數反彈，現在104點，若攻上年線106點，全球股市將承壓。

此刻還要關注地緣政治發展，俄烏戰爭屆滿1年，俄羅斯是否發動春季攻勢，普丁宣布終止與美國核武限制條約，俄國可恢復核子武器試驗，使得全世界更加危險。

若10年期公債收益率突破4％，向前高4.3％移動，就須提防股市意外大跌

蔡明彰提醒，通常地緣政治緊張，美元成為避險需求，將推升美元指數再漲，對股市有殺傷力。

另外，10年期公債收益率攀上3.9％，創3個月新高，2022年10月曾有4.3％的紀錄，那個時間點也正好是美台股市的最低點，台股來到12629點底部，說明10年期公債收益率與股市是反向關係。若未來10年期公債收益率突破4％，向前高4.3％移動，就必須提防股市的意外大跌。

10年期公債收益率逼近4％，警鈴大作，首當其衝是科技股，於是本波漲幅太大，但基本面跟不上的電子股跌落神壇，有可能現在修正下來，一直到下次FOMC前的3月中旬，公布2月營收後才能止跌。

他也點名光通訊的華星光，1月EPS僅0.08元，今年來大漲近4成；網通股股王神準1月EPS1.2元，單月盈餘0.58億元，年減33％，今年來狂漲近6成。

晶圓代工2、3月營收均無成長利多，股價波段大漲後成為高基期股票，現階段多看少做

矽智財的M31更令人驚嚇，1月EPS虧損0.3元，今年漲近3成，股價曾站上600元，客觀而言這些都是好公司，但壞在股價，漲過頭的下場，周三就出現跌停。

蔡明彰直言，IP族群是典型高基期股票，去年10月以來一路大漲，中途不曾換手休息，市場認為矽智財收取權利金，沒有存貨問題，實際情況是依據客戶產品出貨的數量，收取權利金。

但現在晶圓代工產用率急降，回到2021年的水準，成熟製程為主的世界先進，法說透露第1季產用率季減1成的恐怖利空，估計可能只有50％。世界主要生產電源管理IC、面板驅動IC，表示這些產品仍處於庫存去化，因此減少晶圓代工的投片，對IP股而言，就會減少權利金收入。

他指出，股價永遠反映未來，反觀低基期股票若在未來有基本面，跌下來是切入的好機會，並舉晶圓代工與面板的對比為例，晶圓代工2、3月營收都不會有成長利多，但股價波段大漲過，當然是高基期股票，現階段多看少做。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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