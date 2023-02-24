散裝扮航海王 創意急拉 台股早盤站15,700

台股加權指數24日開在15,669.88點，權王台積電（2330）開高在524元，帶動指數向上拉升，雲端大廠緯穎（6669）受惠AI伺服器需求成長，早盤股價急拉，IP股創意（3443）早盤股價亦續揚，漲幅逾4％，傳產部分，散裝航運漲勢整齊，台股指數早盤漲幅擴大，上漲逾80點，站上15,700點關卡。

美科技股輝達因財報優異股價飆高，帶動那斯達克指數、標準普爾500指數及費城半導體指數走揚，但投資人對於聯準會（Fed）升息路徑感到憂心，仍令股市盤中陷入震盪。

道瓊工業平均指數2月23日終場上漲0.33％（108.82點）、收33,153.91點。那斯達克指數上漲0.72％（83.33點）、收11,590.40點。費城半導體指數上漲3.33％（96.42點）、收2,988.81點。

元富投顧指出，目前最重要指標股應該是台積電和創意，前者代表多方指標，後者代表IC設計指標，現階段由多方占上風。全球通膨狀況未改善，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數區間格局，未來走勢成多空指標，目前中線仍偏多。

在布局上，優先選擇法人鎖碼股或旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括創意、威盛、緯穎和台積電最具指標。

另外，非電子部分，航運和觀光股可觀察，包括裕民、長榮和晶華是觀察重點，操作不躁進，逢低布局原則。

台股呈現「上有鍋蓋，下有鐵板」狀態，指數區間約在15,200～15,800位置，高檔區15,800點以上遇到頸線反壓，15,200點附近是短線跳空位置，兩者均具備實質壓力和支撐角色。

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