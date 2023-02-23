吳胤良│短期高檔震盪 趁回檔分批布局

總經與市場觀察：

美國公布去年12月CPI年增6.5％，核心CPI年增5.7％，雙雙低於11月的7.1％及6％，通膨持續滑落主要還是受惠商品通膨的降低。在通膨數據公布後，綜合近期聯準會官員的談話，市場對於2月持續放緩升息幅度到1碼的預期提高，本波升息終點則落在上半年。

美國10年期公債殖利率近期也由12月下旬的高點的3.9％，再度回落到3.4％，隨著市場對於風險的意識有所降低，且在2022年12月的回檔後，評價又回到相對低檔。原本投資人對後市看法保守，持股水位普遍偏低，在市場開始回補持股，美股科技股在1月強彈。台股在國際股市表現強勁的背景下，也由科技股帶動一波強勁的彈升，加權、櫃買漲幅相當。

美國聯準會會後記者會上鮑爾表示，持續升息是適當的，但透露未來兩次會議後將暫停升息，聯邦基金利率達到原本預定的利率目標終值5.0％～5.25％。雖然市場預期聯準會升息接近尾聲，但隨後公布之美國1月非農就業表現強勁，引發市場對於聯準會放緩速度的疑慮，美國十年期公債殖利率也由3.4％提高到3.6％，加上美股自1月以來漲幅已大，進入震盪的機率提高。

歐洲受惠暖冬效應，加上先前各國天然氣庫存處於高檔，使得天然氣報價已回落到烏俄戰爭前之水準，使得歐洲包含消費、生產信心均出現回升的現象，在對後續通膨趨緩的預期下，股市有機會延續反彈走勢。中國在歷經短期確診數大量增加，近期疫情已趨於相對平穩，在疫情管制放鬆下，生產與商業活動已逐漸回到常軌，觀察到春節的春運以及消費人流，均已回到疫情前的七成水準，預期未來可持續帶來復甦的商機。

台灣2022年第四季GDP初值，較前年同期衰退0.86％，低於主計處於2022年11月預期的成長1.52％，主要受到出口衰退影響，而內需在2021年同期有5倍券墊高基期，使得消費年增動能低於前季。但隨著外銷產業庫存調整有望於上半年陸續告一段落，下半年外需回復成長可期，而內需在疫後消費仍未滿足，可望持續有所表現，預期台灣今年GDP成長將呈現前低後高。

投資建議：

台股今年隨著美股的同步往上，基本面雖出口在上半年仍面臨逆風，但下半年隨著庫存調整結束，以及新的產品週期啟動，預估可逐漸好轉。內需則可在疫後解封下可持續成長，預估台灣整體GDP將維持成長趨勢，建議把握利空回檔機會，於相對低檔分批布局，如伺服器、汽車電子、網通、生技、解封概念、綠能等類股。