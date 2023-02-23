6檔高殖利率法人點將 這檔IC股飆破10％

近期多家上市上櫃公司公布今年股利分派，成為市場上熱議焦點，除玉山金、聯電外，面板驅動IC大廠瑞鼎董事會決議，每股擬配息41元，以瑞鼎今天收盤406元計算，殖利率超過10%；另外聯詠去年前3季每股賺39.32元，法人估全年獲利至少45元，若以8成配息率預估，現金殖利率近9%。

2021年上市櫃營收40.9兆、獲利4.3兆，去年雖然景氣遇到逆風，但上市櫃整體營收仍較前一年成長達43.08兆，法人預期全年獲利也會小幅成長，點名聯電、瑞鼎、頎邦、聯詠、日月光、敦陽科具高殖利率題材，投資人或可留意。

聯電昨天公布今年配發3.6元股息，以昨天收盤價計算殖利率超過7%，驚艷市場；今天面板驅動IC業者瑞鼎也公布去年獲利及股利配發，瑞鼎去年每股純益51.23元、大賺5個股本，每股配息41元，去年股價最高曾到699元，如今股價回檔4成，以今天收盤價406元計算，殖利率超過10%。

頎邦去年每股純益8.41元，董事會決議每股配息5.5元，今天收盤價67.1元，殖利率也有8.1%。

聯詠去年前3季每股純益39.32元，法人預估全年獲利在45~50元，以過去幾年股息配發率8成計算，大約可配發36元~40元，以今天收盤價409元估算，殖利率大約9%，不排除上看雙位數。

聯陽去年每股純益7.56元，董事會決議盈餘配發現金5.5元、資本公積配發現金0.5元、合計6元股利，以今天收盤價88.8元計算，現金殖利率達6.7%。

日月光去年每股純益14.53元，以股息分派率50%計算，今年約可配發7.2元股息，今天收盤價103.5元，現金殖利率為6.9%。

敦陽科去年每股純益6.91元，董事會決議配息6.26元，以今日收盤89.9元計算，現金殖利率6.9%。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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