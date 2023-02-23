2月23日一分鐘強弱勢股

2月23日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

泰茂(2230)

10.00

買盤追價意願強勁，股價沿五日線上攻，續創歷史新高

威盛(2388)

9.97

AI人工智慧、元宇宙題材持續發酵，多方進場點火，外資偏多操作

十銓(4967)

9.96

 去年第四季轉虧為盈，扭轉全年頹勢，元月每股賺0.26元

宣德(5457)

9.96

法說題材激勵，市場看望今年蘋果新機將導入Type-C

昇佳電子(6732)

9.94

中國大陸解封，智慧機加速去化庫存，高階市場逐步啟動拉貨需求

緯穎(6669)

9.93

去年獲利創新高EPS 81.07元，董事會決議擬配息50元

富野(2736)

9.92

228連假旺季加持，以及6,000元普發現金利多，股價放量漲停

裕民(2606)

9.90

BCI指數大漲，三大法人同步作多，股價續創波段新高

中裕(4147)

9.89

靜脈推注規劃下季上市，外資加碼力道強勁，連四日買超

創意(3443)

9.85

看好今年SSD、網通專案量產成長動能，以及NRE業務持續向上

表：陳昱光

2月23日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

勝一(1773)

6.51

元月營收雙減，外資連三日調節，股價跳空失守月線關卡

網家(8044)

3.57

去年全年仍陷虧損，外資大砍千張持股，下方面臨年線保衛戰

高力(8996)

3.31

外資、投信同步減碼，多方續航力道不足，KD指標翻轉向下

友達(2409)

2.40

多方買盤轉攻半導體，面板漲多休兵，拉回五日均線之下

群創(3481)

2.33

終結連七根紅K，外資大舉拋售4.2萬張持股，壓抑股價表現

泰福-KY(6541)

2.22

相似藥取證失利陰霾未散，股價維持季線區間整理格局

中光電(5371)

2.14

外資由買轉賣，股價拉回修正，終結連五日上漲態勢

彩晶(6116)

1.91

面板族群攻勢暫歇，外資調節壓力加重，股價苦吞連三黑

和康生(1783)

1.88

多方買盤重返電子族群，外資反手獲利了結，維持高檔震盪格局

亞德客-KY(1590)

1.80

股價衝刺前高未果，續航力道不足，土洋法人對作

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組