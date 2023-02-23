2月23日一分鐘強弱勢股
2月23日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
泰茂(2230)
|
10.00
|
買盤追價意願強勁，股價沿五日線上攻，續創歷史新高
|
威盛(2388)
|
9.97
|
AI人工智慧、元宇宙題材持續發酵，多方進場點火，外資偏多操作
|
十銓(4967)
|
9.96
|
去年第四季轉虧為盈，扭轉全年頹勢，元月每股賺0.26元
|
宣德(5457)
|
9.96
|
法說題材激勵，市場看望今年蘋果新機將導入Type-C
|
昇佳電子(6732)
|
9.94
|
中國大陸解封，智慧機加速去化庫存，高階市場逐步啟動拉貨需求
|
緯穎(6669)
|
9.93
|
去年獲利創新高EPS 81.07元，董事會決議擬配息50元
|
富野(2736)
|
9.92
|
228連假旺季加持，以及6,000元普發現金利多，股價放量漲停
|
裕民(2606)
|
9.90
|
BCI指數大漲，三大法人同步作多，股價續創波段新高
|
中裕(4147)
|
9.89
|
靜脈推注規劃下季上市，外資加碼力道強勁，連四日買超
|
創意(3443)
|
9.85
|
看好今年SSD、網通專案量產成長動能，以及NRE業務持續向上
製表：陳昱光
2月23日一分鐘弱勢股
|
名稱
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
勝一(1773)
|
6.51
|
元月營收雙減，外資連三日調節，股價跳空失守月線關卡
|
網家(8044)
|
3.57
|
去年全年仍陷虧損，外資大砍千張持股，下方面臨年線保衛戰
|
高力(8996)
|
3.31
|
外資、投信同步減碼，多方續航力道不足，KD指標翻轉向下
|
友達(2409)
|
2.40
|
多方買盤轉攻半導體，面板漲多休兵，拉回五日均線之下
|
群創(3481)
|
2.33
|
終結連七根紅K，外資大舉拋售4.2萬張持股，壓抑股價表現
|
泰福-KY(6541)
|
2.22
|
相似藥取證失利陰霾未散，股價維持季線區間整理格局
|
中光電(5371)
|
2.14
|
外資由買轉賣，股價拉回修正，終結連五日上漲態勢
|
彩晶(6116)
|
1.91
|
面板族群攻勢暫歇，外資調節壓力加重，股價苦吞連三黑
|
和康生(1783)
|
1.88
|
多方買盤重返電子族群，外資反手獲利了結，維持高檔震盪格局
|
亞德客-KY(1590)
|
1.80
|
股價衝刺前高未果，續航力道不足，土洋法人對作
製表：陳昱光
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!