美股再掀散戶熱 星宇是台版迷因股？

美股散戶投資人的熱情捲土重來，今年元月平均每天投入美股15.1億美元、創新高，超愛特斯拉及一些大型科技股，也擴及一些價值股，超越2021年「迷因股狂潮」頂峰，英國金融時報（FT）更形容為「MEME迷因股熱潮2.0」，也讓散戶對股價的影響力高於兩年前。

而台股近期股價最火紅的當屬星宇航空，2月20日量價同步見到歷史新高，但卻不見法人買盤蹤跡，網友高度關注、散戶前仆後繼，股價人氣爆棚，星宇是「台版迷因股」嗎？

什麼是MEME股？

MEME股指的是那些在網路平台上深受網民們喜愛而突然爆紅的股票，這些網路平台中，又以 Twitter、Facebook、Reddit 為最大宗。

Reddit 就像台灣的PTT一樣，依照主題分成不同的討論區，有許多網路鄉民們都會在上面留言、討論，只是 Reddit 的規模遠比台灣的PTT來得更大（月活躍用戶數達 3.3 億人）。

MEME的股價攀升的原因並不是因為企業的營運狀況變好，而是出於網民們對它的喜愛、炒作，因此在面對MEME股的時候，任何的股市分析方法都不管用，無法從它的財報、未來性當中看出股價可能會落在哪裡，因為它的價格純粹是由鄉民們的熱度所撐起來的。

甚至對於某些人來說，投資MEME股的意義並不在於獲利，而是出於自身對該公司的支持，因此不管股價表現如何、虧損再多，都不會輕易出脫手中持股。

MEME股為何會崛起？

MEME迷因股的崛起，是在2021 年初的遊戲驛站(GME)事件，此一聖戰的成功，讓大家理解到當網路鄉民們團結起來時有多麼龐大的力量。

2021年1/11日，遊戲驛站宣布 Chewy(美國最大的寵物電商平台)的聯合創辦人Ryan Cohen，以及前高層主管Alan Attal、Jim Grube加入其董事會；不少投資者認為，新的董事會成員將能夠使GME轉型為電商平台，創造更好的表現，股價也在 1/12~18日從19.95美元上漲到39.36美元；但就在 1/19 日，美國知名的做空機構香櫞研究卻發表了對遊戲驛站的做空報告。

香櫞研究的創辦人Andrew Left當時表示，GME的股價被市場嚴重高估，最終會回落到20美元，同時恥笑那些買入GME股票的投資者是「Suckers(類似於蠢材加輸家)」，引發不少人的不滿。

與此同時，Reddit板上也有人發現，那些做空機構的做空倉位相當於遊戲驛站 140%的股票，代表好不容易迎來轉型機會的GME很可能會因為此次做空而被迫下市。

當看到華爾街又再次濫用槓桿時，讓大家聯想起金融海嘯時的情景，鄉民們的憤怒轉而支持GME的股價，在1/19~27日從39.36美元上漲到347.51美元，整體漲幅達 882.9%，在鄉民們軋空的過程中，也有越來越多的散戶加入此次聖戰當中。

除了GME以外，其他也有許多企業因為被做空而獲得不少散戶支持，包括AMC（全球最大的連鎖電影院），同期時股價上漲552.78%；黑莓（Blackberry，通信公司）上漲 203.24%；Nokia ADR股價上漲 158.59%。

可以由股價看出，散戶的熱情相當劇烈，根據統計，鄉民們的團結也讓做空機構的虧損達到約197.5億美元，可說此次決鬥是鄉民們的完全勝利。

但隨著各大券商限制交易，散戶們被迫停止繼續交易，使得GME股價大幅滑落，一路從最高點的325美元滑落至53.5美元，跌幅達83.54%。儘管有人轉往其他標的進行投資，但由於標的不統一，因此大家的熱情也開始逐漸消散，使得聖戰就此落幕。

美股「迷因股熱潮2.0」來了，特斯拉受散戶青睞

根據投資研究公司Vanda Research所做的調查，今年1月散戶投資美股的金額改寫了2021年初「迷因股」狂熱所創下的高峰。

調查顯示，今年1月散戶每日淨流入美股金額平均為15.14億美元，創下歷史新高，不過，和2021年初主要追捧營運陷入困境的「迷因股」不同，今年散戶似乎更偏好超大型股，也擴及一些價值股，尤其是特斯拉，散戶淨流入金額超過97億美元，排名第一。

英國金融時報（FT）更形容為「迷因股熱潮2.0」，也讓散戶對股價的影響力高於兩年前。

散戶買入的時間點，恰好也碰上美股氣勢正盛的時候。根據 FactSet 數據，那斯達克綜合指數1月飆漲近11%，單月表現是2020年11月以來最佳。

Vanda研究公司的數據顯示，目前散戶特別偏愛特斯拉，買進金額估計達97億美元，第二大標的為SPDR標普500指數ETF（35.72億美元），其他目標包括亞馬遜（17.86億美元）、蘋果（16.74億美元）以及輝達（13.67億美元）等大型科技股，但也大買股利穩健的AT&T與可口可樂。

散戶資金大舉湧入，似乎也對1月的美股漲勢發揮重要作用，許多廣受散戶青睞的股票，都躋身今年迄今表現最好的名單當中。

Vanda指出，最近的調查顯示機構投資人仍普遍看跌美股，因此散戶的力量不容小覷，投資人應注意這些「生手資金」的訊號。摩根大通的統計顯示，元月散戶交易額占股市總額的四分之一，比重也創新高。

市場人士表示，「迷因股世代」已經成熟得多，且將交易應用程式（App）的投資經驗應用到傳統的投資工具上，許多年輕人都有做研究及學習，並非只熱衷於迷因股。

台股總開戶人數重躍1,200萬人 庶民台股信心創13個月新高

台灣證券交易所2月1日公布統計資料顯示，今年1月台股總開戶人數月增2.9萬人、達1,204.8萬人，連續四個月上升，顯示儘管台股高檔震盪，但投資人仍積極逢低進場。

今年1月開戶數以61歲以上增加21萬人最多，41至50歲增加2萬人居次，51至60歲增加4,657人第三；20至30歲減少14萬人、31至40歲減少4.4萬人，19歲以下減少1.8萬人。

以各年齡層人數來看，61歲以上投資人最多，達360萬人，占29.9%；41至50歲第二，達239萬人，占19.9%；51至60歲第三，有223萬人，占18.6%；31至40歲第四，達197萬人，占16.4%；20至30歲第五，有138萬人，占11.5%；19歲以下第六，有36萬人，占3%。

從趨勢來看，2022年投資人開戶與有交易人數與前一年度相當，其中40歲以下開戶人數近三年大增86萬至394萬人，年輕族群為股市注入新動能。

此外，國泰金控公布2月國泰經濟信心調查，有39.4%受訪者預估，未來半年台股指數比現在更高，雖然有28.4%看跌，但台股信心指數從1月初-20.6急速拉升到11，並創下13個月新高。

同期調查有29.5%受訪者有意將現金或定存轉入股票投資，19%減少，風險偏好指數亦從1月-1.8轉正，2月為10.5，是近10個月新高，代表散戶再成股市撐盤力量。

星宇航空董座張國煒。圖／本報資料照片

星宇航空是台版迷因股嗎？

台股近期股價最火紅的當屬星宇航空，2月20日最高價50.5元、成交量突破14萬張，量價同步見到歷史新高，股價一連超越華航、長榮航、虎航，成為台股新科航空王，不過在星宇股價飆漲過程中，卻不見法人買盤蹤跡，反倒是網友高度關注頻頻「敲碗」、散戶前仆後繼，股價人氣爆棚。

星宇航空之所以會引發鄉民高度關注，董事長張國煒（K董）魅力居功厥偉，K董堪稱國內最夯的網紅董事長，坦率的發言，俏皮的個性，會維修飛機，還會開飛機，圈粉無數。

根據集保結算所最新統計，截至2023年2月18日，星宇股東人數來到5萬2754人，衝破5萬大關，短短一周就增加8580人，與2022年9月30登錄興櫃時的1286人相比，更是暴增41倍。其中，買1-5張的人數最多，共有逾4萬人；零股人數也增加至6,009人。

從營運表現來看，根據交通部民航局公布國內七家國籍航空公司2022年前三季營運狀況，星宇航空前三季虧損42.2億餘元，為七家國籍航空公司中虧損最多，且開航至今三年累積虧損達111.6億餘元，為其資本額181億元的六成左右。

星宇航空三年來累計超過百億元的虧損，短期內要賺回來挑戰仍大。儘管如此，星宇仍被廣大鄉民喜愛，進而轉進買入星宇股票，股價飆漲一發不可收拾，被鄉民封為「興櫃股傳奇」，一時之間，星宇航空似乎已成為「台版迷因股」。

星宇雖虧損百億，但因K董魅力，自2018年成立以來一直被受市場高度關注，廣大的K粉對星宇有著特殊「情懷」，投射到對股價的追捧。不過，星宇在股價飆漲後，突然宣布要辦理最高不超過50億元現金增資，將發行30萬張新股，此舉，再度引發鄉民熱議，有網友直酸「萬般拉抬只為現增」、「跟陽明有87%像」、「K董懂玩」。

星宇因股價震盪劇烈，已遭櫃買中心處置，22日起五個交易日，委託買賣單筆10張、或單日30張，要先付全部價金、圈存（如同全額交割股），導致22日股價回檔17%，在關禁閉結束後，星宇股價要持續航向宇宙，還是返航地球降落，就看廣大散戶買不買單。