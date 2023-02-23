外資買超136億 台股軋空熱 波段聚焦它

外資買超136億 三大法人買超台股147億元

外資等三大法人周四（2/23）合計買超台股147.02億元。包括外資與陸資買超136.16億元，逢低加碼意願濃厚；投信法人短線觀望，僅買超2,989萬元；自營商自行買賣部分係買超10.58億元，避險部分係小幅賣超163萬元，合計單日買超10.56億元。

（工商時報 數位編輯）

台積電領軍高價股攻漲停 台股勁揚近200點收15,615點

美股收黑無阻台股強彈力道，在台積電領軍，航運、觀光類股突破下，指數開高走高飆漲近200點，一次站回5日線、10日線、月線3條均線，多頭格局未遭破壞。

加權股價指數終場上漲196.64點、漲幅1.28%、收在15615.41點、成交值新台幣2491.27億元，化解昨天跌破月線的轉空危機，反倒以強勢的帶量長紅表態，站上2月以來震盪區間的上緣15600點，展現多頭企圖心。

遭巴菲特減碼的台積電站回5日線、收在518元，是穩住多頭軍心的最大功臣，加上鴻海、聯發科等電子權值股跟進，多頭指標半導體族群有創意、穎崴跟進漲停，更增添多頭柴火。

今天高價股漲勢凌厲，包括創意、緯穎、穎崴 、昇佳、材料-KY等均亮燈漲停，信驊、力旺、世芯-KY、譜瑞-KY、祥碩、聯發科等漲幅都過4%。

此外，航運、觀光也在重電族群休息下挺身而出，散裝航運更是一馬當先，裕民率先亮燈，帶動慧洋-KY強漲逾5%，貨櫃三雄長榮、萬海也有3%左右的漲幅；觀光股更是休息後再上，以飯店股寒舍最強，夏都同攻漲停價位。

分析師表示，台股以內資為首帶量強攻，外資雖在現貨市場呈現賣超，但在台指期持有近2萬口的未平倉多單，顯示心態也不看淡，雖美國聯邦準備理事會（Fed）仍不時傳出偏鷹言論，但在市場陸續消化後，外資是否重回台股，將決定指數是否有機會突破2月以來的狹幅盤整格局。

（中央社）

《盤後解析》半導體雙雄領軍強彈 台股年後軋空後這樣看

台股今天多方氣勢強勁，台積電(2330)、聯發科(2454)聯袂反彈，指數開高走高，終場以15615.41點作收，上漲196.64點，上漲1.28％，成交金額2491.3億元。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，1月中旬台積電法說會中釋出2023年營收仍然年成長的目標，以及下半年半導體產業谷底復甦的訊息，產業面利空出盡，另外，籌碼面上，台股融資餘額降至1600億元以下，外資在台指期多單大於9000口，加上農曆年前長假效應也使市場買盤縮手，導致農曆年後出現回補買盤，激勵台股持續上攻，因此這波股市強勢的源頭是軋空。

不過，後續需留意的是，美股財報持續不佳，仍在獲利下修循環，台股短期軋空結束後，預期3～4月在面臨基本面調整壓力下，股市修正壓力加大，建議避開漲多乖離過大股。

此外，後市大盤需關注的變數包括：一、中國經濟解封後，基本金屬與油價開始上漲，是否影響後續通膨數據的變化？二、FED是否不只在上半年結束升息，不排除在年底降息挽救經濟？三、俄烏戰爭的後續情勢變化？四、美股及台股企業財報與法說會展望。

近期類股輪動明顯，多方相當積極，除了經濟解封受惠股，也可觀察率先調整庫存結束有短單及搭配高股息題材的驅動IC、繪圖卡、手機供應鏈等族群，而像是低軌道衛星供應鏈、生技族群、再生或替代能源供應鏈亦可多加關注。

（時報資訊 莊丙農）

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