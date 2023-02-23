興櫃股票好嗨想歐印? 達人：4盲點先看清

星宇、清淨海近日股價上沖下洗，星宇今（23）日開盤大跌5%後回穩，清淨海則無畏被主管機關盯上續飆近5成，盤中振幅逼近100％。理財達人提醒，興櫃股票有4大投資盲點，除股價沒漲跌幅限制，也不能當沖、信用交易，而且流通性差，甚至財報沒有那麼透明，風險會比上市櫃股票高很多。

星宇近期股價狂飆，公司打鐵趁熱宣布辦理50億元現增，市場憂心重演陽明高檔現增噩夢，加上遭列處置股，導致股價重挫，繼昨暴跌15.37％後，昨晚公司緊急澄清董事長張國煒持股1張沒賣，今日股價回穩，在33.85元附近狹幅整理。

相較星宇投資人暫時恢復理智，但清潔用品大廠清淨海走勢持續劇烈，不僅2天漲到熔斷，被櫃買中心列為注意股，今日早盤更從大跌近4成到6.99元，戲劇性上演破底翻走勢，一度強拉至17.65元新高，午盤仍在17元高檔，漲幅超過46％，振幅更達93％。

理財網紅艾蜜莉在臉書《艾蜜莉-自由之路》發文指出，最近不論走到哪裡，都會聽到很多人在討論星宇航空、清淨海…這幾天興櫃股票忽然變的好熱門，但是興櫃股和一般上市股票兩者有分別，如果搞不清楚就直接先買了，事後可能發現怎麼股價1天就跌超過10％。

很怕多數人跟著熱度去追買，她指出，相較一般在券商下單買賣的股票是上市櫃股票，興櫃股可想成是在上市櫃之前，先進行輔導的公司，沒有限制資金大小、設立年限、公司規模和獲利能力，買賣規則跟上市櫃股票有很大差距。

除了股價沒有漲跌幅限制，也不能當沖、信用交易，而且流通性比較小，甚至財報沒有那麼透明，風險相對一般上市櫃股票來說是高的。

以追高買進星宇為例，之後股價下跌，因為不能當沖，當下沒法賣出停損，只能看著股價繼續跌，然後等待隔天開盤的結果，如果買進金額不大倒還好，但要是金額很大，當下的心情一定是萬丈深淵。

她還透露，在外午餐吃到一半，聽到旁邊上班族在討論，說這幾天他要來物色有沒有像星宇這類的興櫃股票可以買，要把剩下的15萬準備歐印！讓她直呼差點被噎到，也有點替他們感到緊張，雖不代表興櫃公司不好，但因為市場規則和上市櫃不一樣，加上新公司眾多，理解不夠多，以及市場成交量小，不好即時賣出，風險偏高許多。

艾蜜莉建議，持股組合仍以大型績優股為上選，賺錢能力穩定，財報也較為透明，也有更多的歷史資訊可供查詢，且免承擔沒漲跌幅限制的劇烈波動，尤其是剛開始投資的新手，從上市股票的方向來研究較安全。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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