2/23上市、櫃企業營運快報

今（2/23）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.記憶體模組廠宇瞻科技總經理張家騉表示，受惠去年營運策略運用得當，年度合併營收為新台幣88億元，EPS達到上市以來新高5.23元。展望2023年，目前全球經濟趨勢與終端需求仍舊低迷，但宇瞻此刻會更專注在產品技術研發與營運面向以推進成長動能，兼顧全球對於ESG趨勢的要求，廣泛照顧所有利害關係人權益。

2.太醫（4126）去年在營運倒吃甘蔗中，年度稅後盈餘達3.31億元，EPS達4.56元，董事會通過擬配4.2元現金股利。預期隨著各國解封，採取將疫情共存視為新常態後，非緊急醫療行為重啟，今年營收獲利將有不錯的成長力道。

3.微軟於今年一月中旬表態擴大投資聊天機器人「ChatGPT」開發商OpenAI，隨後也釋出僅需輸入文字就能立刻生成3D模型 Point-E，種種AI應用都有利於提高圖形處理器(GPU)的需求，帶動晶片設計商。

另外，電動車慢慢普及化以AI人工智慧廣泛的應用，富蘭克林華美投信AI新科技研究團隊認為，車用晶片需求依舊強勁，而在創新領域等所需要的AI晶片更是超乎想像，人工智慧引領科技類股的長期趨勢不變。

4.精星(8183)公布2022年財報，2022年稅後盈餘為6.75億元，年成長34.98%，創下歷年新高，每股盈餘為5.63元，近期Tesla電動車大降價，且大陸電動車補助政策改變，衝擊大陸電動車銷售，加上大陸基礎建設趨緩，精星保守看待上半年營運，不過精星表示，第1季是營運谷底，希望上半年及全年能夠維持去年水準。

5.1月受到農曆春節長假工作天數減少影響，隱形眼鏡業者營收表現平淡，市場又出現雜音，不過，目前大陸彩片滲透率低，及後疫情需求復甦，法人仍看好，隱形眼鏡行業規模可望回升至15~20%年增，預期台廠大陸區的營收仍有接近2成的成長空間，可望帶動2023年全年度的營運表現。

精華(1565)在2018年曾降價過一次搶奪市場份額，2019年大陸營收有50%成長，可以看出以價換量的策略奏效，日前和大陸區的大客戶協議降價，法人看好，精華今年大陸區營收有機會成長超過4成。望隼(4771)本身就在大陸有廠，具在地生產優勢。晶碩(6491)製程優化、續推出新品，客戶採個別議價，還沒有需要全面降價搶單。視陽(6782)持續專注於矽水膠產品，水膠彩片價格競爭對其影響較小。

6.測試驗證服務廠耕興與檢測設備廠德律去年營收與獲利同創新高，耕興每股純益新台幣15.85元，每股配發11元現金及0.5元股票股利；德律每股純益8.13元，每股配發4.5元現金股利。

7.精英電腦董事會通過2022年度財報，獲利交出亮眼成績，合併稅後淨利約新台幣8.73億元，年增8.35倍，創2016年以來新高，每股盈餘1.57元。

精英董事會通過配發111年度下半年現金股利每股0.8元。

8.動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科預期，下半年庫存有機會正常化，DRAM市場需求可望回穩。南亞科採取撙節人事費用，部分部門遇缺不補，目前沒有裁員計畫。