台積電晶片居冠 陸行之爆這點墊底很難看

台積電今天跳空開高，帶領台股全面翻揚，不過曾稱「持有台積電股票，而且還不少」的外資圈知名半導體分析師陸行之表示，看起來台積電還是不願意大幅增加2023年股利發放，雖然台積電是台灣、甚至全球半導體「數一沒有數二」的公司，但在股利分派率（payout ratio）在台灣墊底真的很難看。

去年底受邀至《2023全球投資趨勢論壇》談對半導體展望的陸行之，在會議上自曝「我持有台積電股票，而且還不少」。上周傳出股神巴菲特出脫86%台積電持股，陸行之在粉專提醒，巴菲特效益消失後，投資人對台積電應該著重在全球設計客戶與下游系統客戶需求、庫存變化、AI應用大幅攀升對台積電影響、資本開支、3奈米進度、5奈米和7奈米需求回升等，他還特別強調，減少資本支出後，何時調升股利分派率，也是觀察重點。

聯電股利分派率50%、世界先進48%，台積電可能僅28%

昨天台積電下跌逾1%，股價往年線靠近，陸行之在粉專臉書分享，他擔心台積電還是不大願意增加2023年的股利發放 (2019/2020是10元，2021/2022都是11元)，果真如他預測，其payout ratio果真屬於半導體同業墊底的族群。

陸行之並附上表格，統計近期公布的半導體業者的分派率，昨天宣布股利的聯電50.8%、世界先進48.4%、南亞科45.1%，但假設台積電11元現金股利不變，股利分派率28.1%，現金殖利率僅2.2%。

陸行之表示，結論是台積電是全球及台灣半導體行業不管在核心技術、經營階層、人才、營收獲利增長、份額、資產負債表，現金流都是「數一沒有數二」的公司，但payout ratio在台灣墊底真的很難看。

大摩對半導體產業降評，卻強調台積電仍為首選

摩根士丹利證券昨天對半導體產業降評，從「加碼」降至「中立」，大摩解釋，根據其研究範圍個股今年漲幅2成到3成，容易賺的錢已經被賺走，且本益比已經回到14倍平均水準，加上企業紛紛調升獲利，市場對產業回溫的預期已經存在，不過大摩強調，仍以台積電為首選。

台積電股價今天開高走高，早盤以512元開出後，到接近11點已經上漲13元來到520元，漲幅超過2.5%。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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