2/23盤中熱門焦點股

今（2/23）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）2024跨入營運成長期 光禹國際展笑顏

在興櫃掛牌的光禹國際（6595），周四開高之後不回頭，在高檔持穩趨堅，迄上午9：20的成交價暫報24.2元，大漲21.06%，表現出色。

光禹國際以3D全息技術應用成功商轉落地，預計明年興櫃轉上櫃。董座字維新22日表示，光禹在兩個案場有所斬獲，包括嘉義Holopark羊角村預計6月營運，攻暑假商機，及高雄Holopark拿下5G元宇宙虛實整合應用場景，第二季推出全新3D劇場應用，今年營收可望損益兩平，明年進入成長期。

光宇今舉辦春酒，與重要股東、合作夥伴分享營運成果。光禹以「全息裸眼元宇宙商用平台」剛入選工業局5G AIoT應用實證的創新應用類，將位於駁二大港橋HOLOPARK全面升級為元宇宙虛實整合場景，打造駁二為5G智慧娛樂地標。

光禹整合土地開發、3D全息影像科技、光影技術，在嘉義微型文創園區打造Holopark羊角藝術村，估6月第一期開放營運，有光影展演廣場、親水樂園及萌寵動物體驗園區，透過AR╱VR的虛實互動體驗，可透過裸眼3D全息影像科技欣賞全息馬戲團表演，創新體驗。

字維新表示，儘管元宇宙商業模式仍在摸索，但內容、技術是驅動發展的重要引擎。AR╱VR巿場應用漸漸成熟，但要普及仍需頭盔裝置，而3D全息技術不用VR頭盔就能進入元宇宙。光禹已以3D全息技術彎道超車，將全息應用商轉落地，帶動營收逐步穩定成長。（工商時報 邱莉玲、數位編輯）

（2）聯發科秀5G衛星通訊 市場按讚

台股IC設計龍頭大廠聯發科（2454）周四（2/23）開高之後欲小不易，迄上午9：46的市價暫報740元，勁揚3.79%，表現不錯外，也對高價IC族群互別苗頭向上比價具正向。

據了解，2023年世界行動通訊大會（MWC 2023）即將到來，聯發科表示，將於展會期間以「Brilliant Technology for Everyday Life」為主題，展示衛星通訊、5G、行動計算和無線連網技術等最新進展。同時，聯發科技還首度展示全球首次以5G NR非地面網路（NTN）技術通訊的衛星網路行動通訊晶片，以先進的技術能力及超前速度布局領先其他業者。

2023年世界行動通訊大會將於2023年2月27日至3月2日在西班牙巴賽隆納舉行，由於每年巴塞隆納MWC各大廠商展出的產品皆被視為全球行動技術的先行指標，因此不論聯發科、高通等各大廠商都會拿出新產品做為行動技術的「火力展示」。

聯發科本次在巴塞隆納的MWC展亦沒有缺席，且秀出多樣新技術，其中值得注意的是聯發科本次將秀出5G與衛星通訊技術，並將展示全球首次以5G NR非地面網路（NTN）技術通訊的衛星網路行動通訊晶片。

聯發科指出，該公司符合標準的3GPP 5G非地面網路解決方案為智慧手機等裝置提供雙向衛星通訊支援。採用該公司非地面網路（NTN）解決方案的新型裝置及設備和下一代的NR-NTN技術也將率先亮相。

不僅如此，聯發科將與愛立信合作展示利用5G毫米波的波束技術來提高連線性能和可靠性。此外，聯發科技還將展示以是德科技5G網路模擬解決方案的毫米波5G UltraSave省電技術，通過優化硬體和軟體設計，提升5G裝置或設備在高速資料傳輸應用中的續航表現。

聯發科表示，現場還將展示折疊手機摺疊平板，包括搭載天璣9000+行動平台的OPPO Find N2 Flip和Tecno PHANTOM V Fold折疊屏手機，以及搭載天璣9000行動平台的OnePlus Pad和Lenovo Tab Extreme平板電腦。此外，聯發科除了將展出智慧手機相關產品線之外，還會秀出WiFi 7、物聯網、Chromebook及智慧電視等解決方案。

聯發科總經理陳冠州表示，多元化的產品組合凸顯公司在產業中的優勢地位，把5G跟衛星通訊技術導入更大範圍的裝置與設備，也顯示公司技術正持續提升。（工商時報 蘇嘉維、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華擎(3515)：伺服器訂單有撐、板卡業務不看淡，今早獲買盤拉抬，攻漲停價168元。

2.韋僑(6417)：RFID標籤應用爆發，盤初快攻鎖漲停，股價衝上110改寫歷史新高。

3.晶達(4995)：去年業績三率三升，早盤噴量觸及漲停，隨後漲幅收斂至6.5%上下。

4.創意(3443)：今年展望佳，並取得微軟訂單，加上AI題材續熱，股價再創新天價1110元。

5.遠雄來(2712)：政府普發六千元助旺消費之利多持續，股價接棒攻漲停。

6.新興(2605)：2月日租金轉漲，散裝需求可望逐步復甦，量價俱揚。

7.晶華(2707)：受惠邊境解封、檢疫措施鬆綁，預期下半年進一步回溫，股價衝破300元再創高。

8.凌陽創新(5236)：將配發現金股利每股5.7483元，股價補漲強勢漲停。

9.幸福(1108)：南部水情拉警報，概念股買盤湧，一度放量大漲7%，改寫逾1年半高價。

10.虎門科技(6791)：無人機、AI商機發酵，在手訂單看逾半年，今早跳空漲停，鎖79.2元續創高。

11.上洋(6278)：商用洗衣進軍高端市場，今早噴量急拉漲停鎖死，寫去年921來波段新高。

12.寶雅(5904)：擬配息23.9元、配股0.1元，昨三大法人聯手買超676張，盤初股價一舉衝過600關、達612元。

13.緯穎(6669)：上季、去年財報亮麗，擬配息50元，激勵早盤開高勁揚，站上所有均線。

14.宇瞻(8271)：去年EPS 5.23元、寫上市來新高，昨外資大舉買超102張，盤初開高續漲。

15.台積電(2330)：股價連跌4日後，下方500元有撐，盤初彈升逾1.5%，守市值13兆大關。

16.聯電(2303)：擬配息3.60元，現金殖利率達7.27%，雖昨遭三大法人聯手賣超20016張，但盤初股價仍開高收復50關，拚返5日線。

17.官田鋼(2017)：鋼市透暖意，昨外資轉買超513張，盤初股價續彈逾2%，改寫波段新高。

18.益航(2601)：兼具航運、百貨題材，外資近期連日買超，拉抬5日線上揚，盤初續漲逾3%，寫近1個半月新高價。

19.臺企銀(2834)：去年EPS 1.26元，外資昨擴大買超逾2.3萬張，早盤帶量上攻，暫時領漲金融股。

20.宏亞(1236)：去年轉盈獲利創高，每股純益3.91元，配息＋減資，每股可領3元，聞訊跳漲3.5%，衝波段高。

21.台泥(1101)：衝減碳，五面向布局EV，打造南歐最大充電網絡，外資連4買點火，剽悍強彈3%，站上5個月高點。

22.美隆電(2477)：買盤點火，快攻鎖漲停，站上7個月高價。

23.洋基工程(6691)：受惠半導體大廠持續推進先進製程，營運一路旺到明年，內資連買點火大漲5%，衝上292元逾1年半高。

24.台達電(2308)：去年EPS攀峰達12.58元，擬配息9.84元創高，昨遭外資翻空賣超1266張，今開高震盪，力守平盤。

25.葡萄王(1707)：111年擬配息6.9元創股利新高，配息率達70%，盤初走揚約3.3%，股價185創近26個月高。

26.晶睿(3454)：111年每股稅後純益8.11元，登九年高點，早盤反彈約2%，月線有撐。

27.TPK-KY(3673)：今日下午將召開法說會，早盤續漲逾3%暖場。

28.聯亞(3081)：搭上ChatGPT題材，晨盤揚升逾4%，重返5日線及半年線。

29.博晟生醫(6733)：自體軟骨修補系統進攻百家醫院，H2拚進軍海外市場，晨盤一度漲逾5%。

30.長榮航(2618)：夏季班表起持續增班，股價走穩。聯發科(2454)：參與MWC，秀5G衛星通訊，股價隨台股強攻。

31.義隆(2458)：去年每股稅後純益7.56元，將配發6元現金股利，今年Q1營收季增上看2成，股價強勢開高。

32.聯傑(3094)：買盤進駐昨天攻頂，今日續揚。

33.欣興(3037)：今年景氣保守，但高階需求穩定，股價相對疲弱。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）2022獲利創新高 配息可期 明揚趨堅

高爾夫球代工廠明揚（8420）今開高之後，在平盤之上碎步整理，早盤最高價一度觸及92.2元，迄上午9：52的市價暫報88.7元，仍上漲0.8%，表現持穩。若依公司在去年的獲利擬派息6.1元估算，則股息殖利率逾6%高水準，逢低留意波段買點。

受惠疫情期間美國高球運動人口大幅成長，國內小白球代工廠明揚去年營運報喜，全年營收35.98億元，每股稅後純益11.55元，雙創歷史新高，22日董事會通過擬配發現金股息6.1元。由於下游客戶今年展望正向，明揚樂觀營運可望穩步攀升。

明揚2022年全年營收35.98億元、年增37.96％，淨利5.88億元，EPS約11.55元，更比2021年的4.64元大增148.92％。

明揚代理發言人林肯毅22日表示，去年營收獲利均創歷史新高，主要受惠美國打球人口增加，客戶下單拉貨積極，使得明揚去年高爾夫球的出貨量達2,179萬打，年增20.39％。

他說，疫情期間青少年等新血投入高球運動人數，大幅成長，加上主力客戶市占創新高，對今年展望持正向看法，因此明揚今年將力拚超越去年的表現。（工商時報 顏瑞田、數位編輯）

（5）H1營收成長樂觀 義隆臉色紅潤

IC設計廠義隆（2458）周四（2/23）開高之後，逢短線獲利回吐賣壓出籠，而在高檔步整理，早盤最高價一度來到114.5元，迄上午10：00的市價暫報109.5元，上漲2.34%。

義隆公告去年財報，全年歸屬母公司稅後純益21.52億元、年減57.8％，每股稅後純益7.56元，寫下四年以來低點，不過回饋股東仍不手軟，預計將配發6元現金股利，配發率將近8成。對於第一季營運展望，預估單季合併營收可望季成長1成至2成左右，且第二季業績有望再度提升。

義隆去年第四季合併營收19.64億元、季減30.3％，毛利率39％、季減7.5個百分點，使歸屬母公司稅後純益季減90.8％至0.48億元，每股稅後純益0.17元。

義隆預計每股將配發6元現金股利，配發率79.4％。以22日收盤股價107元計算，現金殖利率大約為5.61％，表現不遜於已經公告股利政策的IC設計同業。

對於今年第一季營運展望，義隆預估，單季合併營收將可望達到22億～24億元、季成長12％～22.2％，毛利率將可望落在43％～45％區間。義隆指出，今年第一季觸控螢幕IC、觸控板模組及指紋辨識模組等主要產品線出貨都可望優於去年第四季，其中僅指向鍵模組及微控制器（MCU）出貨可能將維持淡季表現。（工商時報 蘇嘉維、數位編輯）

（6）BDI指數大漲 裕民扮演散裝航運族群航海王

散裝航運運價勁揚，周三BDI指數大漲13.5%，並升至3周新高；散裝航運小型船舶日租金已自2月中旬翻揚，預料3月隨著中國兩會召開祭出利多經濟政策可望帶動中大型船也看到春燕。慧洋-KY(2637)受惠指數上揚，裕民(2606)為中大型船的績優股代表，股價盤中漲停鎖住。

受益於海岬型與巴拿馬型船運價，合計增加近1700美元，且烏克蘭尋求延長黑海糧食協議，激勵波羅的海乾散貨BDI指數，收盤升至3周以來新高。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲80點，收674點，漲幅13.5%；海岬型運費指數(BCI)上漲87點，收390點，漲幅28.7%；其平均日租金為每艘3235美元，增加722美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲108點，收951點，漲幅12.8%，其平均日租金為每艘8557美元，增加972美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲65點，收作872點，漲幅8.1%。

受惠穀物、鋼材等大宗物資運輸需求回升，小型船舶日租金2月中旬迎來翻揚，輕便極限型船近一周大漲三成，輕便型船近一周漲近一成；穀物運輸需求，以及各類大宗物資如鋼材等，均是帶動小型船日租金回升的因素，但未能確定此波需求是否是短暫回升。

國內航商包括慧洋-KY、台航(2617)均有日租金隨指數連動型船舶，慧洋船隊約5成為指數連動，可望推動2月起營收同步回溫。

近期中國大陸的房地產需求有見改善，連帶拉動鋼品、鐵礦砂等原物料價格走揚，也帶動散裝船租金回升。

展望後市，隨著中國兩會在3月初召開，可望祭出經濟刺激政策，加上中國開工率、房市價格回升，預料載運需求逐步回溫，新興(2605)、裕民(2606)等業者第二季業績也可望有所提振。

散裝航運運價跌深強勁，加上第二季旺季需求回暖，以及去年業績佳股利可期，裕民(2606)率先攻頂，中航(2612)漲幅逾8%。（時報資訊 沈培華）

（7）遇水則發 力麒、國統等概念股雨露均霑

30年大旱如臨大敵，經部成立旱災緊急應變小組，加大南台灣節水力道，概念股扮雨神再現，近期吸引買盤進駐，今日攻勢再起，力麒(5512)亮燈漲停領軍，國統(8936)、山林水(8473)、幸福(1108)、千附(8383)等買盤熱絡，相關概念股一片紅潤。

極端氣候影響全球降雨，中南部水情拉警報，台灣已1,272天無颱風登陸，南部超過200毫米的大雨也已相隔558天，出現日月潭九蛙露出奇景、白河與曾文水庫蓄水量向下逼近兩成、仁義潭水庫也僅33％，經濟部宣布3月起實施台南減量供水、嘉義減壓供水，推動穩定南部供水抗旱計畫，以每日增加13.6萬噸水源。

搭上水資源列車，力麒(5512)擁低股價利基，近期股價漲勢兇猛，今日扮領頭羊再噴發衝漲停11.35元，成交量放大至逾5萬張，月漲幅已達32%，領漲國統(8936)、山林水(8473)、幸福(1108)、千附(8383)等跟進強彈。

水資源議題近期吸引民眾關注，經濟部水利署還有六座大型海水淡化廠推動中，台南、新竹海淡廠已環評初審過關、兩座興建經費合計達330億元，可望挹注水資源概念股後續成長動能。分析師表示，相關概念股受題材帶動漲一波，短線操作不追高，短進短出為宜。(時報資訊 龍彩霖)

（8）聯電收復50關 聯傑、智原等聯家軍士氣大振

地緣關係透著煙硝味，各國股市向空頭靠攏，台股昨大跌144點，跌破所有短均，今早在台積電（2330）多頭重揭旗鼓大振電子權值軍團士氣下，指數一路開高走高，連續收復5日線、月線，並連過兩關直闖15600城池，各大類股幾乎漲聲一片，聯家軍也在聯電（2303）配息創近27年高利多帶動下，個股紛紛走高同喜。

其中，聯傑（3094）繼昨日爆量拉出一根紅棒後，今日續攻逾5％、目前最高來到35.3元；智原（3035）昨股價重挫9.73％、收181元，今日低接買盤積極搶進，股價彈升逾5％，快速收復月線、190關；其餘矽統（2363）漲逾3％，聯陽（3014）、欣興（3037）、盛群（6202）、聯詠（3034）等也攜手小漲。

晶圓代工大廠聯電（2303）111年EPS達7.09元，董事會決議配息3.6元，為近27年高點，但盈餘配發率約50.78％，為近9年低點。挾高殖利率題材，聯電今日無懼昨三大法人聯手大賣20,016張，及昨夜ADR續跌0.25％影響，盤初股價開高走高，迅速重返50關並收復月線，為聯家軍添底氣。聯電預定5月31日召開股東常會。

智原（3035）股價本月以來多處於200元上下狹幅震盪，昨重挫後，今日快速收復逾半失土。智原去年營收135.89億元、年增62％，順利達標，稅後純益24.54億元、年增112％，EPS9.88元。法人預期，智原首季整體營收微增，但毛利率估降2至3個百分點。日系外資最新報告則維持智原結構性盈利增長的正面看法，重申買進評等、目標價由170元調升到220元。（時報資訊 李慧蘭）

（9）清淨海盤中急跌又飆46％ 逼近熔斷

延續星宇航空（2646）所帶動的興櫃熱潮，多檔低價「飆股」竄出頭，清潔產品廠清淨海（7516）連兩日「漲到熔斷」，22日遭列注意股，23日股價走勢卻是上沖下洗猶如「大怒神」，早盤開高後一度翻黑，11點過後再度翻揚，午盤飆漲逾46％、逼近熔斷邊緣，同時爆出近7千張新天量。

清淨海連兩日觸動熔斷機制後，已成為投資人熱議焦點，23日股價上演多空激戰，開盤一度大漲逾17％後隨即翻黑，最低下探至6.99元，不料多方買盤又大舉湧入，推升股價再翻揚、大漲逾46％，最高價達17.85元，再創逾兩年半高，開盤不到三小時就爆出近7千張成交量，再創登錄興櫃以來新高。

不過，興櫃飆股波動劇烈，法人也指出，清淨海22日被打入注意股後，若後續股價仍持續大幅震盪，接下來就會進入處置股階段，單筆10張或單日30張以上時，均須先付款圈存，借鑑星宇航空股票遭「關禁閉」後首日重挫15.37％經驗，投資人仍須戒慎。（工商時報 鄭郁平）