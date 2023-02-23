聯電收復50關 聯家軍士氣振 2檔漲勢最猛

地緣關係透著煙硝味，各國股市向空頭靠攏，台股昨大跌144點，跌破所有短均，今早在台積電（2330）多頭重揭旗鼓大振電子權值軍團士氣下，指數一路開高走高，連續收復5日線、月線，並連過兩關直闖15600城池，各大類股幾乎漲聲一片，聯家軍也在聯電（2303）配息創近27年高利多帶動下，個股紛紛走高同喜；其中，聯傑（3094）繼昨日爆量拉出一根紅棒後，今日續攻逾5％、目前最高來到35.3元；智原（3035）昨股價重挫9.73％、收181元，今日低接買盤積極搶進，股價彈升逾5％，快速收復月線、190關；其餘矽統（2363）漲逾3％，聯陽（3014）、欣興（3037）、盛群（6202）、聯詠（3034）等也攜手小漲。

晶圓代工大廠聯電（2303）111年EPS達7.09元，董事會決議配息3.6元，為近27年高點，但盈餘配發率約50.78％，為近9年低點。挾高殖利率題材，聯電今日無懼昨三大法人聯手大賣20,016張，及昨夜ADR續跌0.25％影響，盤初股價開高走高，迅速重返50關並收復月線，為聯家軍添底氣。聯電預定5月31日召開股東常會。

智原（3035）股價本月以來多處於200元上下狹幅震盪，昨重挫後，今日快速收復逾半失土。智原去年營收135.89億元、年增62％，順利達標，稅後純益24.54億元、年增112％，EPS9.88元。法人預期，智原首季整體營收微增，但毛利率估降2至3個百分點。日系外資最新報告則維持智原結構性盈利增長的正面看法，重申買進評等、目標價由170元調升到220元。

（時報資訊 李慧蘭）

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