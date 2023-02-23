觀光紅通通 晶圓雙雄齊漲 台股早盤彈百點

台股加權指數23日開高在15,463.46點，權王台積電（2330）開在512元，帶動大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）往上開高。交通部救觀光，來台自由行觀光客每人將發5,000元消費金，帶動觀光飯店股價續揚，台股早盤指數向上，反彈逾百點。

聯準會（Fed）新揭露的貨幣政策會議紀錄重申抗升息通膨立場、官員們並對金融環境轉趨寬鬆感到憂心，帶動標準普爾500指數連續第四個交易日走軟。

道瓊工業平均指數2月22日終場下跌0.26％（84.5點）、收33,045.09點，創1月19日以來收盤新低。那斯達克指數上漲0.13％（14.77點）、收11,507.07點。

費城半導體指數下跌0.48％（13.87點）、收2,892.39點。

國泰證期指出，國際股市近日壓力沉重，加上台幣貶值資金流出，導致外資操作維持保守，並且指數跌破月線後，5日與10日線持續下彎，短線技術面具有一定壓力，因此，短線可持續觀望，等待台幣止貶資金回流，再積極進場做多。

國發會主委以「像在坐雲霄飛車」來形容今年景氣，經濟狀況「起起伏伏」，企業仍要面對一連串的挑戰。整體而言，上半年挑戰較高，企業待年中庫存去化完成後，景氣可能會轉好。

立法院三讀通過攸關全民普發6,000元現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，行政院將在近期依特別條例提出特別預算案，送請立法院審議，預估最快能在4月發放現金。

預期在政府發放現金之後，民眾消費力道有望大幅拉升，內需市場需求將維持高檔，因此，經濟面表現有望維持正向。

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