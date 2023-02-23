星宇自救會飆破3千人 網曝下一檔恐是它？

散戶狂追星宇淚崩！自救會人數飆破3千人 網曝下一檔恐是它？

興櫃股星宇航空僅花6日從18.9元一路狂飆到50.5元，但是股價大波動，22日處置首日一度重挫逾20%，終場收在34.85元，有被套牢的股民在臉書組成套牢自救會，而且加入人數飆破3000人，引發外界關注，掀起討論聲浪。有網友則提到清淨海連2日飆漲觸及熔斷，但連日大漲後得留意後續修正風險。

網路開始出現「星宇航空自救會」社團，星宇航空公關長聶國維對此表示，董事長張國煒持股一張未賣；並強調股票漲跌不是星宇能夠影響，市場有市場的機制，並呼籲股民理性投資，以合理的價位買進。

其他網友紛紛表示，「自救會到底在幹嘛，有人拿槍逼你買股票嗎」、「就算買50現在也才34元哭什麼，腰斬再腰斬的股票一堆」、「賭博賭輸了就要成立自救會，哪招」、「興櫃搞的像賭場，賭場輸錢還可以翻臉不認帳的？」、「所有飆股買山頭的都自救會，是要救到民國幾年」、「笑死成立什麼自救會，和航運比這根本沒跌多少」、「以前下市才要自救會，現在還沒上市就要自救會了」；也有人提到，「再過幾天可能出現清淨海自救會、紘通自救會」。

近期興櫃出現不少飆股，其中清潔用品大廠清淨海又漲到熔斷，21日只交易13分鐘就熔斷，22日開盤14分鐘漲逾8成，最高報14.2元，再度觸及熔斷，交易相當火熱。

（中時新聞網 邱怡萱）

※《工商時報》貼心提醒您：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。