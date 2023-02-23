雷虎飆漲軍工股還有戲?老手:這3檔是首選

低基期股成近來台股盤面主流，資深分析師指出，除面板雙虎受惠大陸電視面板需求回升，鋼鐵股也是對岸基建增溫的主要受惠族群，至於漲多類股中，今年兩岸關係難緩和，軍工股還有戲，但相較雷虎無實際獲利挹注，點名拓凱、榮剛、精剛等3家，跨足航太領域，EPS成長可觀，才是軍工股首選。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，3月起電視面板報價上漲，面板雙虎友達、群創股價仍低於淨值，是電子股最具代表低基期，法人及中實戶的資金將從晶圓代工移轉到面板。

但這波群創績效勝過友達，自本波去年12月低點來，友達漲27％、群創漲41％，因鴻海集團前進印度布局2大業務，半導體12吋廠生產28奈米晶片及授權當地面板廠生產線，面板由群創負責。

全球面板主要由韓、中及台灣生產，陸面板廠產能世界第一，大陸市場無法打敗京東方、華星光，前進印度市場才能突圍。鴻海集團布局印度2大動作，將在3月正式對外宣布，群創的利多尚未出盡。京東方本波股價雖也在反映面板報價上漲，但漲幅3成，仍低於群創，印證群創反映前進印度利多。

面板雙虎今年狂漲3成，其中群創受惠鴻海進軍印度，3月還有題材

繼面板之後，蔡明彰指出，下個要注意的低基期是鋼鐵，都在反映大陸全面解封的需求，對岸除是全球最大電視市場，也是全球最大鋼鐵市場，房地產及基礎建設的需求正在恢復。

大連商品交易所鐵礦石期貨每噸910元人民幣，折合每噸130美元，較去年11月低點上漲50％，估計第2季將迎接需求，再漲到每噸150美元。

鐵礦石期貨是鋼鐵產品報價的先行指標，大陸最大鋼鐵廠寶鋼盤價連3漲，第2季漲勢會更大，情況雷同面板。寶鋼股價自去年10月底部來大漲38％，近日走強創波段新高。

中鋼尚未反映，自去年10月低檔26.2元，才漲22％，相對落後；中鴻估計1月開始由虧轉盈、燁輝股價淨值比僅1倍，大成鋼更受惠全球鋁價大漲，1月營收99億元，創7個月新高。

大陸基建需求回升，法人點名中鋼、中鴻等4家鋼鐵股受惠

此外，並非所有高基期族群都會修正，蔡明彰點名，軍工股是例外。

雷虎去年已大漲150％，現在又接獲軍方無人機大單，股價今年來又漲30％，今年是2024年總統大選前1年，台海情勢不可能緩和，美國智庫兵推結論，台灣必須自我武裝成軍火庫，軍工股是唯一兩岸情勢緊張的受惠股。

雷虎是最具體的概念軍工股，但迄今只有訂單，但尚未實際挹注EPS，股價反映是未來題材。軍工概念股EPS較高分別是拓凱，今年EPS估18元，八貫估8.4元、榮剛估5.2元、漢翔估2.4元、精剛估1.3元，在雷虎帶動下，線型都呈現多頭架構。

其中，拓凱、榮剛、精剛的產品用於航太領域，未來2~3年全球航太強勁復甦，EPS成長較可觀，更是軍工股首選。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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