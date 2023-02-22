16檔PC概念股 法人買超力挺

2022年全球PC出貨大幅衰減，業界關心2023年能否止跌，目前市場調研機構看法多傾向至少將再衰減1成，包括仁寶（2324）等16檔PC及周邊概念股癡癡等。

PC產業尚未回春，但觀察法人布局方向，包括仁寶、英業達、緯創、宏碁、廣達等，本周以來獲三大法人買超逾千張，主要考量有高現金殖利率作下檔保護，以致獲得買盤進駐。

法人分析，2022年全球PC出貨大幅衰減，2023年能否止跌，成為市場關注焦點。目前看法多傾向至少將再衰減一成，高度仰賴PC產品的業者，業績恐仍跌跌不休。

相關供應鏈表示，上游產業如英特爾（Intel）及超微（AMD）對PC展望均甚為保守。終端品牌大廠則看法分歧，戴爾、惠普仍認為有機會持平，甚至成長，但聯想、宏碁與華碩則預估續跌，蘋果因2022年出貨爆量，2023年銷量也回到疫前。

大型本土投顧指出，2022年第一季俄烏戰爭爆發，加上居家辦公降溫、高通膨等負面因素影響，自2022年下半年起品牌廠積極降庫存，上游半導體亦面臨同樣窘境，進行存貨調整，估計至今年上半年才修正結束。

戴爾、惠普提出2023年出貨年持平，甚至成長，但目前總體經濟干擾因素未消除，通膨下降緩慢，聯準會升息未止，市場一般預估，2023年下半年PC出貨才能好轉，全年出貨衰退5～10％，品牌廠今年營收及獲利恐下滑，對品牌廠華碩、宏碁投資評等中立。

統一投顧董事長黎方國指出，2022年全球PC出貨大幅衰減，目前市場預期2023年出貨至少衰退1成，整體PC業展望保守。然終端品牌大廠看法略分歧，惠普及戴爾認為全年出貨抗跌，主要動能來自商用機種，預估2023全年出貨量持平至成長。

聯想、宏碁、華碩則預估PC出貨衰退，主要因經濟情勢不明。

由於終端庫存仍然居高不下，出貨量保守看待，考量整體PC產業目前仍面臨庫存調整壓力，且出貨量及獲利仍有下修的風險，因此，統一投顧維持PC品牌以及組裝廠中立投資建議。