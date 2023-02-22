投信、官股加碼 四大題材股成亮點

台股軟中透堅，22日雖跌破月線15,451點，但在投信、官股齊買，拉出73點下影線，力抗外資再賣超122億元，成交值放大至2,439億元、2月3日以來最大量；電信、觀光、軍工及儲能四大題材再延燒，26檔上市櫃題材股漲停，另有34檔漲逾半根漲停，多頭此起彼落接棒點火。

隨著MWC全球行動通訊大會27日開展，加持電信三雄股，遠傳及中華電同步大漲；普發6,000元再激勵上市櫃觀光股各大漲4.37％及2.92％，雙寫波段新高；以及政府作多的軍工股及儲能股續發燒。龍德造船將於3月10日以30元上市，22日在興櫃以90.48元作收，中籤戶可望有2倍套利空間，催化軍工股題材熱潮。

中信投顧表示，目前上檔短均走勢因盤勢陷入膠著難見扭轉、拉抬效果，而台積電延續收斂年線乖離慣性未見止跌，資金轉向以小股本、中低價股拉抬輪動為主，也透露目前市場心態重守輕攻偏向觀望為主，選股上仍圍繞AI人工智慧股、疫後解封股、政策扶植-風電股、國防股（軍工）及車用電子相關。

台股22日收盤跌破月線，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股表現在日韓等亞股中，表現仍相對抗跌，雖然跌破月線，但若能在月線附近整理後有機會再上；目前年線15,200點之上有強勁支撐，但宜快速重回月線，否則整理時間會加長；近期可密切關注美國第四季超級財報周公布獲利表現。

華南投顧董事長儲祥生分析，美股近日受到美元指數再反彈至104～105附近，以及美10年期公債殖利率回升至3.9％等衝擊而下跌，外資也因而賣超，但盤面仍有許多落後補漲股表現，顯示本土資金沒有放棄，題材股不斷接棒。

外資22日再擴大賣超至122.08億元、連4日賣超達264.87億元，權值股靠邊站，台積電再跌9元收507元，但內資投信及官股同步加碼，共同對抗外資連日賣超；其中，投信買超10.29億元、連5日買超63.39億元，八大官股券商買超35.6億元、連4日買超78.1億元。

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