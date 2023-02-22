PC半導體吹反攻號 大摩主推三檔指標股

半導體次族群傳來好消息，摩根士丹利證券指出，儘管不看好邏輯半導體去化庫存速度，但PC用半導體領先一步，無論是庫存去化或獲利修正幅度，均已接近谷底，接下來將有更多漲升空間可期，雙重升評瑞昱（2379）至「優於大盤」，同步看好譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）。

摩根士丹利提出三大跡象，看好PC半導體有更多揚升空間。首先，根據大摩估計，五大NB ODM廠本季出貨可能季減15％，儘管終端產品需求乏善可陳，但零組件拉庫存正在重啟，帶動PC半導體本季展望有機會優於ODM廠。

其次，PC市況與消費者支出息息相關，隨大陸解封，當地消費者對其未來12個月的收入樂觀情緒轉強，大摩看好消費性電子產品有進一步受惠機會。再者，大摩看好PC半導體指標股的報酬風險比透露出更大吸引力，儘管近期股價已有所表現，但從獲利調整角度看，未來還有更多成長空間。

以瑞昱為例，因市場預期下降，加上新產品可望推升瑞昱毛利率至高於疫情前水準，大摩認為，瑞昱本益比很可能逼近10倍～20倍歷史區間的上緣，甚至超過20倍也不意外，因而啟動由「劣於大盤」跳高到「優於大盤」的雙重升評，並強調，瑞昱近期股價反彈主要是來自國際資金回流的效益，尚未反應PC市場逐漸復甦的利多，將推測合理股價由239元上調到幾乎翻倍的450元。

譜瑞-KY則是摩根士丹利在PC半導體領域的投資首選，認為雖然USB4、AMOLED T-con產品周期放緩，但下半年起將強勁復甦，推升產品升級，目前評價具投資吸引力。

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