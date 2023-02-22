陳奕光│指數區間震盪 資金轉愛非電族群

總經與市場分析：

今年來美股反彈強勁，散戶於1月平均每日淨流入美股15.1億美元，淨流入規模更勝2021年1月迷因股熱潮，且散戶流入以大型權值股為主，前五大標的特斯拉、SPDR標普500、亞馬遜、蘋果、輝達佔整體淨流入規模半數以上，帶領1月美股主要指數大漲。

但由寬鬆預期、空頭回補、散戶樂觀情緒所帶動的反彈氣勢逐漸面臨挑戰，上周公布的美國重要經濟數據延續1月就業報告轉強的趨勢，1月美國CPI、PPI及零售銷售數據皆高於預期，導致聯準會升息路徑的不確定性重新浮上檯面，由於聯準會目前決策模式為數據導向，因此利率期貨市場對強勁的經濟數據也有劇烈的反應，對聯準會終點利率的預估已快速上調至5.25％～5.5％。

考量點陣圖中位數上移僅需要去年12月當時預估5％～5.25％的10位官員中有2位上修預測，且近期10年債通膨預期由2.1％反彈至2.4％，聯準會確實需要轉鷹重新導正市場預期，因此點陣圖終點利率預估上修的可能性高，利率走向的不確定性因素須等到台灣時間3月22日凌晨公布會議決策後才能轉趨明朗。

操作策略：

台股基本面，電子產業庫存調整持續朝向正向發展，在經歷自去年中開始的庫存調整，首先透過供給面的修復，包括降低稼動率、打消存貨、調降售價等措施，目前市場普遍共識整體調整將在今年上半年完成調整，消費性電子族群股價搭配年初作夢行情觸動，今年以來多出現顯著反彈。

在股價反應供給面告捷利多下，接下來市場或開始將焦點放在需求面能否回升跟上，唯目前終端需求依舊不明，廠商訂單回升仍是以急單為主，後續要觀察的是在美國近期經濟數據亮眼，服務業通膨持續強勁，聯準會在利率的幅度與維持的時間態度，進一步對於下半年的需求面回升的衝擊影響。

電子產業能見度不明朗，非電子產業包括儲能、解封受惠如餐飲通路、旅館等則是受到部分市場資金關注，特別是服務業來自於積壓多時的需求爆發，營運正處在向上渠道，可留意評價依舊偏低的KTV雙雄好樂迪、錢櫃，尤其是疫情期間小型業者紛紛倒閉，產業經歷洗滌，大者恆大具備優勢，更有助於疫情後的營運回升，若參考兩家公司於疫情前EPS分別落在5～6元與8～9元，本益比約在10～15倍，相較目前餐飲通路本益比多在20倍以上，同時具備娛樂及用餐的複合式餐飲功能的KTV產業現階段評價仍不高，隨著熱錢資金持續尋找標的，後續值得關注。