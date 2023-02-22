2月22日一分鐘強弱勢股

匯損干擾下，自結元月獲利1,100萬元，表現不如市場預期

自結元月稅後純益僅0.58億元，年減33％，且低於去年12月

首季ASIC量產營收呈季減，且毛利率恐受存貨跌價損失影響

進入授權金認列淡季，元月業績由盈轉虧，EPS-0.3元

短線技術面已見過熱跡象，遭內資籌碼調節，高檔拉回整理

東哥遊艇(8478)

8.28