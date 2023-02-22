2月22日一分鐘強弱勢股
2月22日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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合正(5381)
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10.00
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斥資12.94億元收購三江電機76.49％股權，跨足節能電網
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羅麗芬-KY(6666)
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9.98
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大陸兩會3月登場，政策發力，美容業者營運增長可期
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寒舍(2739)
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9.98
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受惠解封及農曆年假效益加持，自結元月獲利年增5.48倍
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老爺知(5704)
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9.98
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解封商機發酵，平均住房率回升，收盤仍高掛3.04萬張委買單
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伯特光(6859)
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9.93
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元宇宙題材正夯，今年VR產品營收占比有望突破雙位數
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奈米醫材(6612)
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9.92
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白內障手術隨疫情趨緩需求回溫，營運動能逐步轉強
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虎門科技(6791)
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9.92
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無人機開發與AI投資挹注接單動能，訂單能見度達半年以上
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雷虎(8033)
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9.90
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與陸軍簽訂微型無人機採購契約，最快年底前接單生產
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興采(4433)
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9.90
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獲國防部36.1億元的五年大單，預計下半年開始認列營收
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晶華(2707)
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9.89
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供需結構改善，下半年高端旅客回籠後，營運有望持續攀升
製表：柯宗沅
2月22日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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華星光(4979)
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9.98
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匯損干擾下，自結元月獲利1,100萬元，表現不如市場預期
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神準(3558)
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9.91
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自結元月稅後純益僅0.58億元，年減33％，且低於去年12月
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智原(3035)
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9.73
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首季ASIC量產營收呈季減，且毛利率恐受存貨跌價損失影響
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M31(6643)
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9.67
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進入授權金認列淡季，元月業績由盈轉虧，EPS-0.3元
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穎崴(6515)
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8.98
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短線技術面已見過熱跡象，遭內資籌碼調節，高檔拉回整理
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東哥遊艇(8478)
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8.28
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股價上沖下洗，單日振幅超過15％，高低價差達到61.5元
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晶睿(3454)
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7.89
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外資及投信聯袂賣超逾千張，股價回測月線後出現低接買盤
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眾達-KY(4977)
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7.59
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外資連三日賣超合計3,671張，股價形成向下的跳空缺口
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廣錠(6441)
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6.04
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去年Q4再度轉虧，全年獲利85.1萬元，EPS0.02元
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天鈺(4961)
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5.85
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出貨量與價格均較去年同期下滑，自結元月獲利年減76.05％
製表：柯宗沅
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