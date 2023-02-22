2月22日一分鐘強弱勢股

2月22日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

合正(5381)

10.00

斥資12.94億元收購三江電機76.49％股權，跨足節能電網

羅麗芬-KY(6666)

9.98

大陸兩會3月登場，政策發力，美容業者營運增長可期

寒舍(2739)

9.98

受惠解封及農曆年假效益加持，自結元月獲利年增5.48倍

老爺知(5704)

9.98

解封商機發酵，平均住房率回升，收盤仍高掛3.04萬張委買單

伯特光(6859)

9.93

元宇宙題材正夯，今年VR產品營收占比有望突破雙位數

奈米醫材(6612)

9.92

白內障手術隨疫情趨緩需求回溫，營運動能逐步轉強

虎門科技(6791)

9.92

無人機開發與AI投資挹注接單動能，訂單能見度達半年以上

雷虎(8033)

9.90

與陸軍簽訂微型無人機採購契約，最快年底前接單生產

興采(4433)

9.90

獲國防部36.1億元的五年大單，預計下半年開始認列營收

晶華(2707)

9.89

供需結構改善，下半年高端旅客回籠後，營運有望持續攀升

表：柯宗沅

2月22日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

華星光(4979)

9.98

匯損干擾下，自結元月獲利1,100萬元，表現不如市場預期

神準(3558)

9.91

自結元月稅後純益僅0.58億元，年減33％，且低於去年12月

智原(3035)

9.73

首季ASIC量產營收呈季減，且毛利率恐受存貨跌價損失影響

M31(6643)

9.67

進入授權金認列淡季，元月業績由盈轉虧，EPS-0.3元

穎崴(6515)

8.98

短線技術面已見過熱跡象，遭內資籌碼調節，高檔拉回整理

東哥遊艇(8478)

8.28

股價上沖下洗，單日振幅超過15％，高低價差達到61.5元

晶睿(3454)

7.89

外資及投信聯袂賣超逾千張，股價回測月線後出現低接買盤

眾達-KY(4977)

7.59

外資連三日賣超合計3,671張，股價形成向下的跳空缺口

廣錠(6441)

6.04

去年Q4再度轉虧，全年獲利85.1萬元，EPS0.02元

天鈺(4961)

5.85

出貨量與價格均較去年同期下滑，自結元月獲利年減76.05％

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組