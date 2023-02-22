外資砍00878逾2萬張 大買3檔軍工股

美升息疑慮再起，加上俄烏戰爭即將屆滿週年之際，俄羅斯宣布停止參與裁減核武條約，美股4大指數重挫，道瓊大跌697點。台股今天早盤一度大跌逾2百點，11點過後跌幅收斂，終場下跌144.23點，收15418.77點，跌破月線支撐，成交量2390億元。

今天外資賣超121.98億元，連4日賣超，投信買超9.47億元，自營商賣超59.56億元，合計3大法人賣超172.07億元。

國際地緣政治緊張，外資今天大買軍工概念股，敲進國內航太工業龍頭漢翔5011張、獲國軍採購無人機訂單的雷虎4040張、國艦國造的台船3565張。今天台股大跌，漢翔、台船逆勢大漲逾1%，雷虎漲停創18年新高。

臺企銀躍買超第一 面板雙虎續加碼

此外，臺企銀躍買超第一，大買2.3萬張，外資連續5天加碼，累計4萬3939張。面板雙虎也持續買進，群創逾1萬張，股價漲1.69%創波段新高，友達加碼9千張，股價漲0.81%。

值得注意的是，台股3檔人氣最高的國民ETF，今天同步遭外資賣超。00878大砍2.36萬張、0050賣超8180張、0056也減碼3787張。

永誠國際投顧分析師陳威良表示，昨天因為美國公債殖利率拉高，美股4大指數都大跌2%以上，不過今天台股低檔有買盤持續進場，後市如何看待？高位階股票紛紛拉回，表示資金開始大洗盤，目前台股還是在紅黑相間的區間整理格局，且量能慢慢增溫，美股回檔利空，剛好把沒信心的籌碼洗乾淨。市場擔心聯準會升息，但無論如何，今年美國的升息就是走到尾聲了，台股量能沒有失控，拉回只是短線洗盤。

外資今天買超上市個股前10名為：臺企銀(2834)23219張、群創(3481)10730張、陽明(2609)10076張、友達(2409)9241張、第一金(2892)5796張、漢翔(2634)5011張、盛達(3027)4290張、亞力(1514)4131張、雷虎(8033)4040張、台船(2208)3565張。

外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)24151張、國泰永續高股息(00878)23691張、聯電(2303)18380張、欣興(3037)12143張、華邦電(2344)8796張、元大台灣50(0050)8180張、智原(3035)6792張、華新(1605)4716張、開發金(2883)3936張、元大高股息(0056)3787張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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