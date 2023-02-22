星宇一掛散戶被套牢 2大自救會人數暴增

星宇航空挾著1月不俗的營收表現，股價在短短6個交易日內漲幅狂飆165%，衝上50.5元的歷史新高價，但因短線波動劇烈，今(22)日起被櫃買中心列為交易處置股票，早盤一度重挫逾20%，最低約來到32元。值得關注的是，網路上更出現「星宇航空自救會（2646）」等臉書社團，而且加入人數迅速暴增。

星宇航空今天股價開低走低，終場大跌17.1%收在34.85元。星宇航空股價暴起暴落，持有股民因此受傷慘重，有網友則在臉書成立社團「星宇航空自救會（2646）」，週三加入人數已突破500人，該社團寫道：「星宇航空坑殺散戶，士可忍，孰不可忍，股民團結！！」此外，臉書也出現星宇航空套牢自救會社團，週三成員人數已突破1,500人。

社團內有網友發文表示，「讓散戶套在最高點，天理不容，金管會不出來處理嗎」、「股東人數即將暴增，大家安全帶繫好，墜落中」、「45元買了三張，剛剛聽到要增資我該怎麼辦」、「很多散戶套在40元以上，但我是覺得不會套太久，通常航空股在8月到10月還有一段行情」；但也有網友說「弄這社團有意義嗎？要嘛停損，要嘛放著，要追高投機就是要承擔風險 ！」

（中時新聞網 邱怡萱）

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