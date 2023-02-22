星宇好夯！想上興櫃大怒神 遊戲規則先搞懂

近期星宇航空（2646）股價狂飆震盪，帶動興櫃股人氣直升，清潔產品廠清淨海（7516）更是接連兩天漲到熔斷，被櫃買中心列為監視股票。不過，興櫃股的買賣方式與上市櫃股票大有不同，股價常見大起大落，想搭上興櫃噴射機的投資人，可要先搞懂交易方式與風險。

上市櫃、興櫃買賣方式有什麼不同？

興櫃熔斷機制是什麼？

台股的上市櫃股票有10%漲跌幅限制，所以並無熔斷機制，不過興櫃就不一樣了，雖然沒有漲跌幅限制，但有熔斷機制。

興櫃股票熔斷機制，又稱興櫃股票個股暫停交易機制，由於興櫃股未設有跌幅度限制，為避免投資人受股票價格波動異常產生交易風險，當交易時間內個別興櫃股票成交均價與前一營業日之成交均價差距達50％（含）以上時，即暫停該檔興櫃股票的交易直到當日交易時間結束。

買賣興櫃股有什麼風險？

由於興櫃股流通在外的股份較少，具有籌碼少和股本輕等利於上漲的優勢，但也因這特性，興櫃股流動性大多較差，有更高機率淪為人為操作的標的，所以在交易風險上，遠高於上市和上櫃市場。

除了漲跌幅限制和交易時間外，興櫃與上市櫃市場最大的不同就是「議價」與「集中撮合」間的差異。有別於集中市場撮合是由買方和賣方，分別提供報價再進行撮合，議價是買賣間共同敲定一成交價進行交易。

用白話來說，一般投資人買賣上市櫃股票，一定是和市場上的某個人進行撮合，但在興櫃市場，投資人的買賣是興櫃公司的「承銷券商」，投資人要買、要賣的價格，是要看承銷商要用多少錢買或賣。

若承銷券商刻意將賣價訂得很高，又把買價訂得很低，買賣價差極高下，興櫃市場恐會出現「難買、難賣」的窘境。

此外，興櫃股財務報告是每半年才會公布一次，和上市櫃公司每季就公布一次不同，在營運基本面資訊揭露上將有不小時間落差。

除了星宇以外，這些興櫃股也很猛⋯

近期興櫃股最火紅的除了星宇航空外，清潔用品大廠清淨海，股價從2月17日最低價3.94元起漲，至2月22日股價已達14.2元，因漲幅過於劇烈，股票於2月21、22日連續二天出現「熔斷」，櫃買中心已將其列為「線上監視股票」。

國艦國造概念股龍德造船3月中旬將掛牌，公開承銷發行價暫定30元，受惠軍工概念股話題，加上近期興櫃市場火熱，股價從2月初的62.6元附近起漲、至2月21日最高價來到95元，不到一個月股價漲幅逾五成。

全方位綠能整合商的雲豹能源，主要營運再生能源電廠開發、投資設置及維運管理，跨足風力發電、儲能、售電平台、水資源及生質能發電等領域，股價也從2月初的83元附近起漲、至2月21日最高價來到121.5元，股價漲幅逾46%。

台灣虎航則在星宇話題帶動下，股價從2月初的34元附近起漲、至2月21日最高價來到44.75元，股價漲幅近32%。台灣虎航已獲證交所董事會通過初次申請股票創新板上市案，為國內首家核准以創新板申請上市的航空業者，預計最快8月會自興櫃轉到創新板。

同樣是興櫃股的悠遊卡公司，自1月3日以60元掛牌後，股價幾乎無量維持在85~90元間，自從星宇掀起興櫃熱潮後，悠遊卡公司的股價也水漲船高，2月22日股價最高衝上168元，收盤大漲35.93元、漲幅36.64%，成交量放大至229張，收盤均價為130.16元，一天震幅高達55%。