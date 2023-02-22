2/22上市、櫃企業營運快報

今（2/22）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.南亞科(2408)低功率行動記憶體LPDDR4/4X系列產品通過德國驗證機構SGS-TUV ISO 26262車用功能安全ASIL-B Ready產品驗證，確保車用記憶體產品安全，以提供全球車用客戶可靠的晶片解決方案。

2.凱基銀行統籌主辦寶島陽光再生能源集團新臺幣125億元綠能聯貸案，成功募集完成！本次聯貸案，凱基銀行再次展現財務專業服務能力，及積極實踐永續金融之行動力，並與永豐銀行、玉山銀行及台北富邦銀行共同擔任統籌主辦行，獲得金融業對綠色金融高度支持。

3.勞動部22日舉行喬遷典禮，在經歷5度搬遷之後，終於找到最終的辦公廳舍。勞動部長許銘春會後受訪時也提到勞保年改，從2020年到今年已經挹注1,170億元，今年會再撥補300億元來到1,470億元，對穩定勞保基金、挹注財源有很大的幫助，至於年金改革部分，還會持續凝聚社會共識，審慎規劃。

4.搶攻婚宴商機，台北寒舍艾美酒店於8月16日至9月14日止民俗月期間，推出「艾在七夕」超值婚宴專案，每桌18,800元＋10％起、最低五桌起即可下訂，訂席達指定桌數免費提供紅酒暢飲，再享迎賓雞尾酒會，以及加贈價值超過兩萬元的新人祝福禮，可選擇豪華客房住宿一晚或是迎娶儀式服務。

5.NDAA商機湧現，晶睿(3454)2022年第4季稅後盈餘達2.43億元，季增9.79%，累計2022年每股盈餘為8.11元，展望今年，晶睿除持續推出符合市場趨勢的技術及產品，亦積極拓展英國等海外市場，審慎樂觀看待今年營運。

6.去年8月開業，不久即躋身「高雄最難訂位餐廳」之一的「Papillon」法式餐廳，即日起正式開放餐廳包廂訂位，圓桌10人包廂最低餐飲消費40,000元+10％，長桌14人包廂最低餐飲消費55,000元+10％，需要較為私密空間聚餐或有包場需求的消費者，都能擁有高檔舒適的空間用餐，品嘗頂級法式料理。

7.儘管各產業廠商縮減資本支出頻傳，亞泰金屬工業(6727)營運未受到太多影響，目前亞泰金屬在手合約負債金額達15億元以上，對客戶裝機及驗收排程的掌握度可看到2024上半年，亞泰金屬總經理黃源財表示，今年營運不悲觀，可望維持成長，較去年持平或微幅成長。

8.因應展店需求，王品集團今（22）日宣布釋出500名職缺，以鍋物、鐵板燒為主，鎖定儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，並祭出優渥薪資徵才。以鐵板燒品牌為例，儲備主廚起薪4萬，若通過培訓考核晉升，月薪上看6.5K。王品集團並積極推動多元用工，希望招攬二度就業、外籍生及中高齡夥伴加入。

9.福懋科(8131)公布111年財務報告：營業收入104.33億元，稅前淨利25.26億元，本期淨利20.55億元，歸屬於母公司業主淨利20.55億元，基本每股盈餘4.65元。

10.看準年後轉職及畢業生求職潮，金融業端出徵才計畫，全球人壽啟動2023年MA（儲備幹部）招募，中國人壽祭財務補助等福利攬才，元大金今年則擴大徵才800人，招募MA達30至50名。

11.工業電腦廠廣積發言人許吳椿今天說，工業自動化與網通訂單出貨稍微遞延，但料況已逐漸改善，今年第2季營運可望優於第1季；為因應客戶需求及拓展東南亞市場，下半年預計在越南設立分公司，接下來將評估在墨西哥設點。

12.台泥今天宣布啟動減碳永續行動，目標2023年攜手電動車主，共同減碳585公噸；總經理程耀輝指出，台泥旗下能元科技位於高雄小港的超級電池廠若進度如預期，規劃今年6月開始試產。