華星光摜跌停 雷虎再攻頂 觀光漲翻 26檔嗨

台股今天22日收盤報至15,418點，跌144.23點，跌幅0.93％，成交量2,390.05億。美股4大指數齊跌，拖累台股今天盤中一度挫逾200點，電子、金融股成殺盤重點，不過內需股觀光及軍工股成資金避風港，台股15,400失而復得。

盤面上，最快4月就能普發現金6千元，觀光股吸引買盤進駐，指標股晶華、雲品、寒舍等多檔攻上漲停。而興櫃股星宇航空因近期股價漲勢兇猛，櫃買中心今起列為交易處置股票，盤中最低殺至32元，隨後買盤進駐跌幅收斂，仍有16%左右跌幅。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計虎門科技、燦星旅、雷虎、聯傑共26檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，觀光及百貨類股大漲4％及1％。零組件類股疲軟，下滑1.93%。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔9％以上漲幅，其中10檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為新天地（8940）、羅麗芬-KY（6666）、寒舍（2739）、夏都（2722）、雷虎（8033）、晶華（2707）、鼎固-KY（2923）、永新-KY（4557）、聯傑（3094）、雲品（2748）。雷虎科技昨傳出與陸軍後勤指揮部簽訂軍品契約─微型無人機（原型機）採購契約，激勵股價連兩天漲停。

今日上市有12檔股票5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為智原（3035）、穎崴（6515）、東哥遊艇（8478）、晶睿（3454）、眾達-KY（4977）、天鈺（4961）、連宇（2482）、為升（2231）、全訊（5222）、愛普*（6531），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、華城（1519）、華孚（6235）、友達（2409）、臺企銀（2834）、聯電（2303）、長榮航（2618）、華新（1605）、玉山金（2884）、陽明（2609）。

上櫃有18檔9％以上漲幅，其中16檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為宸曜-新（6922）、安瑞-KY（3664）、合正（5381）、力麗店（5364）、老爺知（5704）、亞都（5703）、科懋（6496）、伯特光（6859）、虎門科技（6791）、奈米醫材（6612）。

今日上櫃有10檔股票有6％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為華星光（4979）、神準（3558）、M31（6643）、合邦（6103）、聯光通（4903）、富驛-KY（2724）、紅木-KY（8426）、大拓-KY（8455）、洛碁（8077）、廣錠（6441）。華星光應主管機關要求公布元月財務自結數，雖然營收1.68億元仍處高檔，年增236%，但獲利卻僅0.08元，衝擊股價摜入跌停。

上櫃成交量前10名個股依序為國統（8936）、精剛（1584）、力麒（5512）、華星光（4979）、健喬（4114）、元太（8069）、磐儀（3594）、台半（5425）、榮剛（5009）、世界（5347）。

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