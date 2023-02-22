又有胖手指！280元天價成交這檔100張

台股又爆大咖的胖手指，今（22）日一早連結海外的滬深300正2指數的滬深2X凱基26購02（078230），直接以280元成交100張，創下歷史天價，總交割金額高達2,800萬元，對照今天平盤價為0.1元，買進的投資人恐大賠。

對此，證交所今天表示，究竟有多少投資人買進，以及透過哪些券商買進，目前是盤中無法得知，最快要等收盤後才會對外公布買進人數及相關下單券商。

證交所同時也呼籲投資人，買賣有價證券千萬不要用市價，同時要留意自身的投資風險及控管。一般來說，權證的單日漲跌幅是跟著現股漲跌幅及執行比率計算的，並不是權證價格的上下10％，尤其海外ETF原本就沒有漲跌幅限制，連動的權證也沒有漲跌幅限制。

證交所表示，從該檔權證平盤價是0.1元來看，投資人會以280元的價格下成交，極有可能是胖手指，Key錯價格了，但實際上如何，還要再進一步了解，目前正全面了解中。

滬深2X凱基26購02爆天量 有10張以269元掛賣出

受到滬深2X凱基26購02（078230）今（22）日一早以280元天價成交100張的帶動，該檔權證今天爆量上揚，早盤一筆錯帳後，股價多維持在平盤0.1元，至午盤上揚至0.12元、上漲20％，至下午近1點時，成交量更爆出1,400多張，改寫去年6月掛牌交易來最大量。

更受到市場關注的是，證交所認為今天一開盤可能是胖手指，投資人key錯的，而從證交所揭示的最佳5檔買進價格及最佳5檔賣出價格中，卻在下午近1點赫然發現，有10張以269元的賣掛出價格賣出，似乎在「等待奇蹟」出現。

滬深2X凱基26購02，是由凱基證券所發行，連動陸股滬深300正2指數，去年6月24日上市交易，到昨日為止，5日均量為82張，5日均價為0.1元，半年線價格為0.23元，曾於去年11月14日爆出1,276張大量，今天受到胖手指，錯帳的因素衝擊，成交量已增至1,400多張。

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