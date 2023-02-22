玉山金遭外資提款 雪中送炭第1名是「它」

金融股今早成交量以臺企銀（2834）居首，其次為玉山金（2884）。玉山金昨天爆量換手後，今股價在平盤附近整理。據統計，近3個交易日賣超前3名的券商分別為瑞銀證、摩根大通及美商高盛，每家的賣超都超過1萬張；而買超前3名券商為摩根士丹利、合庫證、國泰證等。而買超第一名的摩根士丹利原本就是玉山金的大股東之一。

玉山金今年入選2023彭博性別平等指數。玉山金控長期致力於推動多元、平等、包容的友善職場環境，經彭博全面性評估領導力及人才培養、薪酬平等及性別同工同酬、包容性文化、性騷擾防治政策及品牌形象等五大面向、共70項指標後，入選2023年彭博性別平等指數（Bloomberg Gender Equality Index，GEI），展現玉山在落實性別平等及實踐性別平等政策深獲國際肯定。

玉山金控人資長王志成表示，玉山以實際行動響應聯合國永續發展目標SDG5「實現性別平等，並賦予女性權力」，長期致力於建立多元、平等、包容的環境，並提供保障勞動人權、創造友善與幸福的工作場域，同時將性別平等列入具體目標，明確訂定鼓勵晉用女性擔任管理職、提升女性主管比例等策略方向，以實踐成為世界一等的企業公民的願景。

玉山金多元的福利措施及友善的母性照顧措施。包括首創「玉山寶貝成長基金」，提供每胎10萬元生育補助，申請後一次發給，不限胎數、提供優於法令的產假、產檢假及育嬰留職停薪制度等，據統計，7年來「玉山寶貝成長基金」共申請2462人次，至今已發放超逾2.4億元。

（時報資訊 任珮云）

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