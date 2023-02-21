2/22盤前》國銀房市警戒區 最憂這兩地區

台股今（2/22）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.隱形眼鏡族群搶攻解封商機，紛紛新擴產能，晶碩（6491）除斥資10.51億元，在越南設立100％子公司外，大溪廠新產能也將於年底投入。視陽（6782）馬來西亞廠預計第二季再開出500萬片月產能，精華（1565）產線早已備妥下，預期今年類股將掀起一場業績和股價比拚大賽。

據了解，隱形眼鏡族群搶攻大陸、日本疫後復甦力道，精華（1565）調降全系列產品報價，晶碩（6491）、視陽（6782）、望隼（4771）擴大矽水膠市占率，亨泰光（6747）看好視力檢查傳統旺季來臨，法人看好，整體族群業績將逐季走高。

2.電視及筆電面板2月下旬報價持平，預期3月電視面板報價有望止穩回升，但面板三雄之中，友達（2409）、彩晶（6116）21日股價不漲反跌，群創（3481）股價收平盤，未受到利多消息激勵。

而面板相關的驅動IC設計聯詠、矽創、敦泰，背光模組廠中光電等股價則活蹦亂跳，相關個股表現不一。

3.三星、LG等韓系品牌大廠在電視產品開始加快速度導入LED技術，相關商機持續成長。法人表示，LED驅動IC廠聚積（3527）成功拿下韓系大廠訂單，聚積今年高階產品線出貨全面看增。

4.IC設計服務廠世芯-KY（3661）受惠於人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）客製化特殊應用晶片（ASIC）強勁需求，先進製程委託設計（NRE）接案暢旺及放量出貨，今年1月合併營收16.32億元創下歷年新高。

5.台股大戶及中實戶回籠了！大型券商指出，外資連三賣，但內資買盤卻逐步回籠，特別是台積電買盤縮手讓出指數及成交量的空間，帶動中小型題材股輪動表現。法人指出，三大法人在台股成交金額占比連二日跌破三成，內資已為股市「新勢力」，隨228連假將至，大盤來到多空關鍵時刻。

6.鋼市好轉需求增溫，推升澳洲煤鐵礦原料價格，其中煤鐵每公噸價漲破400美元大關，創去年3月以來新高，鐵礦砂也漲至每公噸近130美元，創今年1月底來新高。在原料高漲下，鋼界預期，鋼價後市易漲難跌。

7.台股受惠ChatGPT題材發酵及內資扛大旗雙利多，高價IC設計股21日發威，股王信驊攻上漲停，創意、祥碩再衝關千元，台股「七千金」再現。法人表示，內資重返台股，帶動高價股大漲，有助掀起比價輪漲效應，千金股榮景不遠。

8.PPTC廠富致（6642）董事會通過去年度股息，將會配發3.6元現金股利，含盈餘分配2.7元、資本公積配息0.9元，股息水準平了歷史新高紀錄，配息率突破了8成，以富致今日收盤價計算，隱含殖利率飆上6.86％，而富致去年每股稅後純益4.25元，仍然創下歷史次高的紀錄。

9.立法院21日三讀通過攸關全民普發現金的疫後特別條例，經費上限3,800億元，且施行日期至2025年12月31日止，不再延長。民進黨黨團幹事長鄭運鵬示，最快4月10日當周院會處理特別預算案，在4月中普發現金6,000元。陳揆隨後宣布，行政院將在周四（23）日提出特別預算案送請立法院審議。

10.IC設計服務廠智原21日舉行法人說明會，去年合併營收130.65億元，歸屬母公司稅後純益年增逾1.1倍達24.55億元，同創新高，每股純益9.88元優於預期。總經理王國雍表示，儘管微控制器（MCU）業務能見度不高，但矽智財（IP）、委託設計（NRE）續強，首季營收將較上季微增，上半年營收亦將優於去年同期。

11.欣興（3037）21日公告2022年財報，營收1404.89億元、年增34.36％，稅後純益296.19億元、年增124％，每股純益20.08元，大賺2股本。受惠於ABF載板強勁的需求帶動，欣興2022年營收、獲利均創下歷史新高。

欣興董事會也通過決議，預計配發現金股利8元，同樣創下歷史新高。

12.開春就砸銀彈，玉晶光（3406）兩岸擴產行動再起，經董事會決議，玉晶光再撥19.65億元買進機台，擬於台灣及廈門廠同步擴產，其中廈門廠斥資金額較高，達12.9億元。

13.工具機落後補漲行情啟動，摩根士丹利、里昂證券同步升評上銀（2049），強調產業觸底反彈時機即將到來，且部分跡象顯示，上銀營運自第二季起開始復甦，分別將推測合理股價升為295元與285元，搭配族群股王亞德客-KY（1590）股價挑戰高點，想像空間大增。

14.蘋果、非蘋陣營不斷朝向Mini LED／Micro LED方向前進，目前高階電視、筆電及螢幕都已相繼導入，使相關檢測需求持續看增。法人指出，檢測設備大廠致茂（2360）成功搶下歐美及中國等大廠的量測設備訂單，接單能見度可望看到下半年。

15.星宇航空躍居台股吸金熱點，繼7個交易日股價漲166％，成交值突破50億元，改寫興櫃紀錄後，星宇董事會21日決將辦理現金增資，普通股以不超過3億股為上限，預計募資不超過50億元。法人估計，星宇最快4月申請上市，預計今年底、明年初掛牌上市。

最後現增發行價格將授權董事長，於實際辦理前考量當時市場狀況訂定之，另行公告。

16.電商平台網家21日董事會通過2022年第四季及全年財報。第四季合併稅後純益973萬元，歸屬母公司稅後純益為818萬元，每股稅後純益0.06元，成功扭轉先前連續四個季度的虧損局面。

17.全球最大RFID電子標籤ODM供應商永道-KY（6863）鎖定一線大廠，積極布局全球，除中東外，現已順利拿下全球逾800家客戶的永道-KY，去年雖有晶片缺料的干擾，致產能利用率下修至55％～60％，不過，永道-KY總經理林秉毅預期，晶片缺料在今年第三季就可望緩解，屆時產能利用率即可望回升到7成的正常水位，至於年產能何時可以上看百億枚？林秉毅推估，「2025年相當有希望」。

18.疫情解封，觀光、餐飲業重啟，店面裝修需求回升，內裝修建材廠看好今年市場景氣回溫，環泥（1104）的石膏板、惠普（8424）的矽酸鈣板、國產建材（2504）的ALC（輕質隔間板）等產品，除因反映原物料成本上漲調整售價，也對今年業績成長樂觀，預期出貨量會有5％的增加，挹注公司營收獲利。

19.受惠水資源處理業務量增加，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）自結1月稅前盈餘1.32億元，年增10.36％。

受惠於水資源處理業務量增加，崑鼎去年合併營收中的廢棄物處理業務收入占比達48％，是近年來的高峰。

20.據市調統計，2022年全球新能源車（包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）銷售量首破千萬輛，達到1,065萬輛，年增63.6％。其中，純電動車（BEV）為789萬輛，年成長68.7％，值得注意的是，純電動車兩大巨頭特斯拉、比亞迪市占率消長，雙方差距已收斂至5個百分點。

21.全家旗下電子支付服務全盈+PAY去年5月上線，短短半年多，至去年底會員數已衝破百萬；公司設定今年將朝嵌入式金融、共好生態圈和數據賦能等三大發展方向前進，目標今年會員數要挑戰倍增、達200萬人。

22.光寶科（2301）去年EPS以6.19元繳出近年來最佳成績，總經理邱森彬表示，今年第一、二季是谷底，營收都會年減，但預期下半年小幅優於上半年，全年營收仍可望比去年成長，動能主要來自於伺服器電源、充電樁，即使伺服器需求又出現新一波雜音，伺服器電源營收仍將維持年增3成的預估。

23.為達到2050淨零碳排目標，工商協進會理事長吳東亮21日指出，工商協進會的「交通研究委員會」針對運具無碳化建議，應大膽提升電動機車市售比在2030年時由35％提高至50％ ，才能貼近國際能源署（IEA）建議目標，也有助於運輸部門加速邁向淨零。

24.疫後餐飲復甦力道強勁，金色三麥餐飲集團除將揮軍挺進罐裝啤酒市場，搶攻每年高達400億元的商機市場外，旗下現有14家門市的啤酒餐廳「金色三麥」今年將再展店三家。因應展店需求，金色三麥21日並宣布釋出百個職缺，新進正職服務人員與廚師起薪調升20％，保障月薪4萬元，計時人員時薪上調為200元至250元，以優於業界平均薪資對外爭才與對內留才。

25.俄烏戰爭2月24日屆滿一年，美媒分析，儘管以美國為首的西方國家加大對烏克蘭軍援，但中國正致力於推動雙邊停火，主因是在戰爭陷入膠著之際，擔憂俄羅斯被削弱。中國外交部長秦剛21日也表示，將繼續勸和促談，並強調停止鼓噪「今日烏克蘭，明日台灣」。

26.中美晶與友達宣布攜手，共同簽署長期電池供應合約，中美晶將為友達太陽能模組供應大尺寸高效能的M10太陽能單晶PERC電池。雙方的合作將強化台灣的能源本土產業鏈，透過在地供應共同打造高品質及高效能的太陽能產品，一起搶攻再生能源轉型商機。

27.矽瑪（3511）21日公布2022年財報，稅後純益2.49億元、年增124.1％，每股純益3.12元，獲利創下歷史新高，同日董事會通過決議，預計配發現金股利2.5元。

28.富動科技（6813）21日與宸鴻TPK-KY（3673）、虹彩光電、南京熊貓電子、雲創通訊等業者，共同於廈門舉辦「膽固醇液晶彩色電子紙產品發表會」，展示多尺寸膽固醇液晶彩色電子紙顯商品，包含各式電子閱讀器與電子貨架廣告機及數位看板等。

29.疫情改變了生活和就醫模式，也推進遠距醫療發展，遠傳電信總經理井琪認為，大家都在談5G的殺手級應用是什麼？她個人認為，最好的應用就是智慧醫療。

30.大陸的新能源汽車財政補貼政策（簡稱「國補」）2022年底退場，2023年1月車市銷量為之重挫，為了在解封後拉抬消費市場，大陸政府21日公布新一輪汽車免徵購置稅目錄，涵蓋蔚來、比亞迪等車款，當日汽車製造大城重慶也宣布新補貼措施。工信部前部長苗圩推估，2023年大陸新能源車滲透率可望逾30％。

31.受惠於大陸房地產需求回暖預期等因素，大陸鐵礦砂期貨主力合約21日盤中最高觸及每噸人民幣（下同）922元，創下2022年6月以來新高，終場收漲3.43％至919元，自2022年10月底以來累計上漲51％。

32.勞動部21日公布最新統計，各事業單位第二季（4月底較1月底）淨增加5.7萬人，是2011年同期以來次高。勞動部表示，全球景氣雖降溫，但半導體先進製程需求續強，防疫管制措施放寬及邊境開放，內需消費與旅遊回溫，事業單位持續增僱員工。

33.全球第一大礦商澳洲必和必拓（BHP Group）21日公布半年報，受鐵礦砂、銅等核心業務價格疲軟及成本通膨的衝擊，淨利大減逾3成不如預期。但必和必拓樂觀看好中國與印度的成長動能，將提振大宗商品需求。

34.進入2月下旬的傳統旅遊淡季，今年大陸旅遊市場表現卻「淡季不淡」。旅遊平台數據顯示，截至目前，2～3月大陸境內自由行產品的訂單量年增446％，近兩周的跟團及自由行訂單量，更相當於春節檔預訂高峰逾8成，成為全年旅遊復甦新起點。

35.雖然Fed在今年2月再度升息1碼，但因美元匯率回貶，新台幣兌美元從去年10月32.21元，到今年1月急升到30.052元。壽險業者強調，美元保單解約速度已緩和，現金流量問題暫告解除。

36.在星宇航空熱度帶動下，興櫃市場近期人氣狂漲，「新科航空王」在經歷連六漲後，21日早盤雖遇亂流，惟終場仍強勢翻紅，而同時又有一檔熱門股橫空出世，清潔產品廠清淨海開盤13分鐘便觸及熔斷機制，成為今年首檔「漲到熔斷」的興櫃股。

37.台塑四寶將自本周五（24日）起陸續召開董事會，股利政策引發關注。據悉四寶因投資計畫多持穩推進，暫無其他龐大支出需求，加上去年獲利減少，壓抑股利回饋股東空間，股利政策傾向維持70％～75％配發率，若各公司無特殊原因，或將延續73％～75％的高標方案。以台塑四寶去年合計獲利901.28億元估，現金股息總和可望逾630億元、上看650億～670億元。（中性看待）

38.樂事綠能（1529）因太陽能電廠工程收入減少，去年EPS僅0.31元，創近五年新低，21日董事會決議每股擬配發0.6元股利。樂事綠能指出，台電停置式變壓器標案今年持續出貨，花蓮屋頂型太陽能電廠標案今年併聯發電，今年營收獲利拚增。

39.時碩（4566）航太零件出貨持續上升，但礙於半導體及自行車等工業應用產品客戶還在去化庫存，公司對今年第一季營運保守看待，預期第二季起營運好轉，下半年營運優於上半年，營收成長動能來自半導體、航太零件及汽車零件需求增長。

40.遠端伺服器管理晶片、台股股王信驊（5274）傳出第二季營運步入旺季，加上AI人工智慧ChatGPT聊天機器人題材發酵，激勵股價飆上漲停2,460元，IC設計股21日整體人氣一飛沖天，除了七檔千金股有四檔IC設計股外，單日上市櫃IC設計股市值更飆增近500億元。

千金股除原有信驊及力旺之外，創意及祥碩21日收盤同步攻上千金股，台股再現七千金盛況，IC設計股扮演台股多頭指標，不但激勵相關族群股價大漲，單日市值也大幅推升498.7億元。

41.工業電腦廠融程電（3416）去年財報出爐，合併營收達26.59億元，年增6.3％，稅後純益4.52億元，年增24.1％，EPS 6.23元，年增23.86％。年度營收、獲利同步創下歷史新高，法人預期，公司首季營運表現將優於去年同期，全年業績穩定增長。

42.立院21日三讀通過全民普發6,000元特別條例，正值年後傳統淡季的百貨業，正好迎來及時雨，大添業績成長動能。

遠百（2903）、特力（2908）、集雅社（2937）等指出，小家庭合計可獲2萬～3萬元現金，正好做為家電換機抵用金，加上政府延長家電補助方案，百貨業界期待刺激一波換機潮，挹注百貨族群。

43.中國大陸解封消費效應逐步顯現，市場看好將有助於上游庫存去化，預估上半年可望逐步調整至健康水準，從TV，PC 擴及到手機以及穿戴裝置，迎來部分短期急單，新唐（4919）、盛群（6202）等供應鏈業績進補。

44.大立高（4716）為衝刺營運，決定跨足電子科技產業，攜手策略夥伴、轉投資的子公司大立晶材，申請進駐橋頭科學園區的新廠，預定今年5、6月起量產液晶、膽固醇液晶、及其他光學應用液晶材料。去年7月成立的大立晶材，今年底就會開始獲利。

45.2023年世界移動通信大會（MWC）預計2月27日在西班牙巴塞隆納舉行，暌違三年再度恢復實體展，元宇宙、5G都將是展覽焦點，宏達電（2498）、合勤控（3704）搭上題材順風車，蓄勢待發。

B.利空因子：

1.俄羅斯總統普丁21日在年度國情咨文演說表示，俄國將暫停參與美俄僅存的核武規範條約－《新削減戰略武器條約》（New START），並警告將恢復核武測試。

俄羅斯攻打烏克蘭將於24日屆滿一年，美國總統拜登20日意外出訪烏克蘭，普丁隨即在次日的演說矢言繼續出兵。

2.美國2月PMI數據強勁，引發投資人對於聯準會鷹派升息的擔憂，刺激美債殖利率飆升，復以沃爾瑪等企業財測黯淡，市場情緒低迷，華爾街股市21日開低走低，四大主要指數終場盡墨。

道瓊工業指數重摔697.10點或2.06%，以33,129.59點作收，寫下去年12月15日以來的最差單日表現；標普500指數重挫81.75點或2.00%，收3,997.34點，同樣為12月15日以來最差單日表現；那斯達克指數大跌294.97點或2.50%，收11,492.30點；費城半導體指數狂瀉99.604點或3.31%，收2,906.264點。

3.北約秘書長史托騰柏格在21日與歐盟、烏克蘭三方會談中回應俄國總統普丁國情咨文，指責普丁宣布暫停限武條約是想朝向第三次世界大戰前進。烏克蘭外長庫列巴則對中國將提俄烏和平計畫表達審慎期待。

4.台灣綜合研究院21日公布1月台灣EPI電力景氣指數，整體產業電力景氣燈號續呈藍燈，為連續第四顆藍燈，產業用電量成長率出現雙位數負成長，再現三年前疫情爆發時慘淡。據此估測的台灣單月經濟成長率，自去年11月至今年1月分別為-0.9％、-1.6％、-0.9％，顯示經濟動能走入低谷，台綜院因此修正去年全年經濟成長率為2.4％，較先前預估減少0.61個百分點。

5.美元升息加升值，讓資金告別保單奔回銀行。去年美國聯準會（Fed）急速升息17碼（1碼是0.25百分點），加上美元升值，壽險保單解約金首次超過1兆元，全年高達1.25兆元，占全年壽險給付近58％，無論金額及占比都創新高，快速且大量解約，使得壽險業去年下半年一度出現現金流量危機。

6.美國去年持續升息，加上美元兌新台幣升值，美元保單創開放以來最大衰退幅度。金管會21日公告，去年全年美元投資型保單新契約保費僅39.21億美元，比前一年衰退61％，美元統型保單全年賣92.36億美元、年減18％，合計美元保單新契約保費共131.57億美元、年衰退38％，創下2008年開放外幣保單以來最大衰退幅度。

7.8吋晶圓代工廠世界先進21日召開法人說明會，去年營收及獲利同創新高，稀釋每股純益9.07元，但第一季受到生產鏈庫存快速修正及市場進入淡季影響，估季度營收約季減15％，毛利率面臨30％保衛戰。

此外，世界先進營運長尉濟時表示，因應半導體景氣進入修正循環，今年資本支出將下修48.5％至100億元。

8.歐元區2月製造業採購經理人指數（PMI）初值回軟，但在服務業強勁成長拉抬下，歐元區2月商業活動加速擴張，顯示該區經濟或許能躲過衰退危機。而日本2月製造業萎縮速度創30個月以來最快，顯示需求疲弱與成本暴增令日本經濟前景堪憂。

9.俄烏戰爭即將屆滿一周年，美國與歐盟計劃將會對俄羅斯升高制裁行動，其中一項重點，就是要徹底打擊俄國企圖規避制裁行為。

根據媒體取得的文件透露，包括比利時、捷克共和國、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、西班牙與荷蘭等歐盟12國，在研擬的新制裁草案中，呼籲歐盟應該藉由貿易與歐洲單一市場為籌碼，設法遏止第三方企業與國家提供俄國作戰物資。

10.美國零售龍頭沃爾瑪周二公布上季（至1月底止）營收與淨利雙雙優於市場預期，但基於對今年美國經濟展望看法保守，全年財測獲利目標卻開低，股價應聲下跌。

11.對房市供過於求的問題，國銀最擔心的兩大地區出列。不具名的銀行主管對此指出，相較於先前的「林三淡」，現在國銀警戒區名單已有更動，倘若依照市中心距離、人口密度等條件評估，現在銀行最擔心房市供給量過大的地區，除了淡海新市鎮仍榜上有名，另一新躍為國銀警戒供給量過大的地區，就是五股的洲子洋重劃區。(閱讀全文)

12.FTX破產事件，影響全球數百萬用戶，其中不乏大型投資機構。台灣金融科技協會23日將舉辦「2023金融科技趨勢論壇–虛擬資產國際監理趨勢」，研擬三大方向提議政府全面監管，以助加密產業重新邁出。

13.玉山金（2884）宣布股利僅0.6元，寫下近13年新低，重創存股族對金融股信心，21日盤中股價多維持大跌半根跌停，最後收24.75元跌4.81％，與去年每股大幅虧損4.34元的三商壽（2867）同步爆量大跌，收5.4元跌1.82％。法人也同步大提款，單日各賣超4.91萬張及1.46萬張。（中性看待）

14.神準（3558）去年篤定賺二個股本的利多持續延燒，帶動股價看回不回，連300元整數關卡也阻擋不了神準前進的腳步。因漲勢過猛，神準21日應主管機關要求，先行公布元月獲利，單月EPS 1.2元，較去年同期衰退，也未如市場預期理想。

神準科技去年營運翻身，拜「有基之彈」助威，神準繼拿下每股獲利王之後，連網通股王也手到擒來，股價屢見新高，從農曆年前的封關日元月17日的收盤價207.5元起算，迄2月21日收盤價323元止，近一個月即大漲百元，換算波段漲幅達55.66％。

15.MOSFET廠富鼎（8261）公告去年財報，全年歸屬母公司稅後純益9億元，創下歷史新高，每股稅後純益8.83元。

法人指出，由於當前PC、消費性供應鏈仍在庫存調整期，因此預期富鼎在第一季營運仍將持續受到影響，並保持在傳統淡季水準，預期在第二季過後才有機會開始逐步回溫。

16.台指期，外資多單減碼，現貨賣超2.52億，期貨淨多單縮至16,938口。

17.全球鞋類零售市場庫存攀高，客戶自去年第四季開始調整訂單去化庫存，製鞋業訂單明顯下滑，全球製鞋龍頭寶成（9904）越南廠傳出2月底將裁員消息，拖累製鞋族群21日賣壓罩頂，包括寶成、豐泰（9910）、鈺齊-KY（9802）、志強-KY（6768）股價均收黑，跌幅在1％～2％間。

18.美國房市動能依舊疲弱，房貸利率居高不下讓買家裹足不前，1月成屋銷售連續12個月走跌，史上最長連跌紀錄再堆高。

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